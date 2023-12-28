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台新投顧估明年台股衝19,000點 抱股過年關鍵看「這件事」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新投顧總經理呂仁傑估台股指數明年最高上看19,000點。記者戴玉翔／攝影
台新投顧總經理呂仁傑估台股指數明年最高上看19,000點。記者戴玉翔／攝影

台新銀行今（28）日舉行2024投資趨勢論壇，台新投顧總經理呂仁傑估台股指數明年高低點預估為16,500點到19,000點，全年高點應落在第四季，至於是否要抱股過年？他建議投資人關注明年2月1日的FOMC會議結論，同時，他也指出，明年投資市場將有三大變數。

呂仁傑指出，明年上半年美國景氣會逐漸放緩，下半年如果聯準會（FED）開始降息，預期整體景氣會再向上，由於股市基期較高，所以他認為明年上半年股市會有機會拉回，會是不錯的買點，而他也建議明年上半年股債配置維持平衡，到了下半年，對於資本市場的看法會更加正向，因此建議在股市的資金比例可以拉高一些，因為股市殖利率走至明年年底，應會是近期的低檔。

對於明年台股表現，他表示，應該也是前低後高，上半年高點應會落在第一季，而明年「元月行情」的確可期，但2月5日兔年封關，許多投資人會關心是否抱股過年，關鍵點就在於明年2月1日的FOMC會議結論，因為市場對於美國明年要降息7碼的預期已經反映相當充分，因此已有短線過熱的疑慮，倘若FOMC決議要壓抑市場過熱資金，市場將作短線修正。

而明年第二季會是台股傳統產業的淡季，估計指數會在16,500至17,000點，到了明年下半年，尤其是第四季，估指數上看19000點，而由於目前台股動能滿強的，第一季亦有可能看到18,000以上的高點，甚至挑戰18,619的歷史最高點。

以台股來看，呂仁傑指出，電子股有3大主軸，首先是AI相關類股；第二是網通族群；第三則是消費性電子，包含手機、NB等都會有不錯的機會，尤其明年下半年AI PC預計會有實質上的成果出現，所以相對會看好電子股表現，且台積電（2330）在先進製程上的競爭優勢仍會維持。傳產股方面，明年壽險型金控相對較有機會；明年夏季會有2024巴黎奧運的議題，因此製鞋、紡織也會有表現。另外，越來越多民眾偏好高股息的股票、ETF，由於預期明年下半年會開始降息，台灣預期全年保持不動，所以台美利差會慢慢降下來，因此建議投資人在台幣的資產多做著墨，高股息相關標的其實就是很好的資金去化管道。

此外呂仁傑認為明年還要關心三大變數，第一是美國景氣表現；第二是中國大陸景氣尚未出現明顯復甦，且近期伴隨中國政策不確定性，包含先前對於手機遊戲相關類股的政策出台，導致陸、港股相關股票有較大的回檔，所以市場對於中國政策的不確定性預期是比較高的；第三是明年的美國總統大選所帶來的影響，預計會是川普與拜登出馬競爭，尤其明年3月7日將是兩黨總統候選人出爐的「超級星期二」，後續民調對資本市場的影響也將帶來變數。

另外，在債券布局方面，台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)降息前，債券會是直接受惠的資產類別，投資人應趁殖利率還在高檔期間，布局債券，鎖定高息收和資本利得潛力。此外，觀察過往降息循環，從停止升息期間到降息後6個月，投資級債均有回升機會。若投資人想擁有較高資本利得潛力，可選擇折價債券或零息債券，搭配離到期日較長的長天期債券，相較短天期債券將更能感受到降息所帶來價格走升空間。債券配置上仍建議高信評、低違約風險的投資級債做為核心配置，同時享有穩健金流和資產保全效果；積極型投資人可在2024年下半年降息確立後，酌量布局風險較高的非投資級債和新興美元主權債，相較投資級債，可獲得更高收益效果。

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