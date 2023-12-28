快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

去年「大摩」對全球和美國經濟預測大致上準確！ 專家：但對股價嚴重失準

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

在2022年12月，摩根史坦利對全球與美國經濟做出預測如下：

1.2023年全球經濟增長率為2.8%，低於2022年的3.6%。

2.2023年美國經濟增長率為2.5%，低於2022年的2.9%。

3.通貨膨脹率為4.5%，低於2022年的8.6%。

4.失業率為3.5%，與2022年持平。

5.SP500指數收盤價為3,800點，較2022年底下跌15%。

現在到了2023年末，檢視摩根史坦利的預測大致上是準確的，唯獨最重要的第五項對股市的預測嚴重失準。摩根史坦利預測SP500指數將下跌15%，收在3800，但SP500上週收盤的數字為4774，全年上漲近25%，和摩根史坦利的預測差了近40%。

這意謂著什麼？總經也許沒想像中難預測，除非戰爭或疫情，不然各國的經濟成長率就是差那麼最多兩三趴，不會有太瘋狂的差距。

真正難預測的是股價！

股價反應的是人的樂觀與悲觀心理，股市表現最好的時候不是在經濟表現最佳的時刻，而是從最糟糕反轉向上時，偏偏最糟糕的時刻都是要回頭看才知道。而股市的黑天鵝都是從天而降，你也無法得知災難何時降臨。

所以，透過總經來預測股價的失敗率很高，股價和經濟走勢不會同步，差距可以差到好幾個月。常常在經濟還在往下，失業率還在創新高時，股價已經往上彈升。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

美國 失業 疫情 通膨

延伸閱讀

屁孩玩火導致家樂福中原店燒掉 總座：不對肇事者求償

仁寶（2324）昨站上40元…股票能跟老總一起退休？ 專家2建議：沒有正確答案

00937B未來「漲幅會超過溢價」所以沒關係？她：多比較甚至有折價的產品

00919、聯發科（2454）為何除息前就能買進？ 專家「五思考因素」：選這個免考慮

相關新聞

去年「大摩」對全球和美國經濟預測大致上準確！ 專家：但對股價嚴重失準

真正難預測的是股價！

道奇大豪購揭開美國MLB大時代 謝金河：不對稱競爭的新時代

二○二三年震驚美國職業棒球的最大新聞是道奇隊的大採購，道奇以十年七億美元簽下大谷翔平，這是超驚人的天價，過去超級球星年薪逾三千萬美元已是新聞，現在大谷翔平平均年薪逾七○○○萬美元，而且是一個大谷的薪水可以抵得過金鷹、馬林魚全隊薪水，這是美國ＭＬＢ史上新紀元，會是高懸很久的薪資紀錄。

毫米波雷達重返大眾視野？明泰、啟碁盤中量價勁揚

特斯拉執行長馬斯克曾表示，「用雷達的都是傻子。」，不過年初特斯拉旗下卻宣布第4代自駕車平台將納入一顆4D毫米波雷達，為全...

AI PC題材加法人買超助攻 華碩衝500元關、創逾25年高

「AI PC元年」將至，台廠四大PC品牌宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）也推出新品...

12/28【早晨財經速解讀】道瓊又創史高 景氣燈大升！再不買來不及？

標普500指數周三小幅收高，進一步逼近歷史高點，繼續推動「耶誕老人行情」。由於市場沒有什麼利多因素，投資人對美股連續八周的漲勢略顯疲乏。

台股開盤小漲9點 台積電開平盤

台股今（28）日開盤指數為17,900.76點，上漲9.26點。台積電（2330）開平盤價為592元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。