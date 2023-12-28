去年「大摩」對全球和美國經濟預測大致上準確！ 專家：但對股價嚴重失準
在2022年12月，摩根史坦利對全球與美國經濟做出預測如下：
1.2023年全球經濟增長率為2.8%，低於2022年的3.6%。
2.2023年美國經濟增長率為2.5%，低於2022年的2.9%。
3.通貨膨脹率為4.5%，低於2022年的8.6%。
4.失業率為3.5%，與2022年持平。
5.SP500指數收盤價為3,800點，較2022年底下跌15%。
現在到了2023年末，檢視摩根史坦利的預測大致上是準確的，唯獨最重要的第五項對股市的預測嚴重失準。摩根史坦利預測SP500指數將下跌15%，收在3800，但SP500上週收盤的數字為4774，全年上漲近25%，和摩根史坦利的預測差了近40%。
這意謂著什麼？總經也許沒想像中難預測，除非戰爭或疫情，不然各國的經濟成長率就是差那麼最多兩三趴，不會有太瘋狂的差距。
真正難預測的是股價！
股價反應的是人的樂觀與悲觀心理，股市表現最好的時候不是在經濟表現最佳的時刻，而是從最糟糕反轉向上時，偏偏最糟糕的時刻都是要回頭看才知道。而股市的黑天鵝都是從天而降，你也無法得知災難何時降臨。
所以，透過總經來預測股價的失敗率很高，股價和經濟走勢不會同步，差距可以差到好幾個月。常常在經濟還在往下，失業率還在創新高時，股價已經往上彈升。
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