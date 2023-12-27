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台股OTC漲幅搶第三 近十年主要股市Q1平均漲幅冠軍是它

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
主要股市近十年首季漲幅排名，OTC指數搶下第三名，台股指數拿第八。圖/聯合報系資料照片
主要股市近十年首季漲幅排名，OTC指數搶下第三名，台股指數拿第八。圖/聯合報系資料照片

2023年台股即將封關，全年迄今已經漲了1千6百點的台股，第1季還可以有什麼期待？保德信統計主要市場近10年首季漲幅排名，以阿根廷股市表現最佳，上漲7.46％，其次是美股費城半導體指數的5.93％，第三則是台股OTC指數的3.99％，另外包括智利、義大利、越南、陸股、台股歷年首季平均漲幅都有超過3％的表現。

台灣兩大主要指數都上前十排行榜，台股OTC漲幅第三名，台股集中市場加權股價指數漲幅3.05％，漲幅排名第八。保德信投信表示，美股的費城半導體指數與那斯達克指數表現也相當亮眼，反映出與AI、科技相關的市場，有望在明年開年首季持續繳出好成績。

保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股今（27）日續揚，上漲139點，大盤再創今年高點1萬7891點，持續向萬八挺進，預期在資金行情熱度居高不下的支撐，選舉前台股偏多格局不變，搭配盤面資金輪動快速，本波資金聚焦AI PC、面板、散裝等族群。

廖炳焜認為，目前多方持股信心強，帶動加權指數高檔整理並伺機向上，建議科技股投資聚焦半導體先進製程、AI供應鏈商機、記憶體、IP、衛星通訊、 IC設計，傳產則以紡織製鞋、橡膠化工、產業復甦及跌深回升股等為主。

美國方面，PGIM全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國就業市場供需改善，最新公布的1年通膨預期創33個月新低，且繼CPI、PPI全面降溫後，重要的11月核心PCE年增率也降至3.2%，提前達成美國聯準會（Fed）2023年底預估目標，有利於2024年1月聯準會於FOMC會議中，繼續保持按兵不動，並釋出更多降息訊號。

整體而言，葉家榮認為，2024年上半年美國經濟有機會優於市場預期，帶動美國大型及成長型企業表現相對穩定，而中小型股在降息環境中，漲勢則有機會超越大型類股。

台股 美國聯準會 2024

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