台股上漲139點 三大法人買超344億元

台股今（27）日開高走高，權王台積電（2330）創半年高，聯電、聯發科上漲，加上AI PC股宏碁、華碩等助攻，大盤指數終場以17,891.5點作收，上漲139.77點，漲幅0.79%，成交量2,947.54億元，三大法人買超344.64億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超367.87億元，投信買超12.44億元，自營商賣超（合計）35.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.17億元，自營商（避險）賣超13.5億元。

台股封關倒數，今日持續創波段高，早盤以17,766.73點開出，指數開高走高，盤中最高點達17,897.16點，權王台積電收在592元，創下波段高點，聯電完成填息，以53.5元收盤，聯發科站穩千元之上，收在1,040元，大漲40元，宏碁、華碩、仁寶等股也是上漲攻勢，大盤指數終場收在17,891.5點。