台股再創今年新高後 法人預期後市仍應有高點可期

台股今（27）日在整體量能放大，加上新台幣升破31元整數大關，市場在量能增溫加上匯率升值下，整體中小型題材股躍登盤面焦點，加上日線技術偏多，股價持續改寫新高，整體多方主導盤面發展，終場指數上漲139點，收在17,891點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今年行情即將結束，離封關倒數還有二天，指數全年上漲3,753點、改寫史上年漲點第二多紀錄，展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，與年末全球銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品接續上市有助於挹注接單動能，但全球通膨及升息滯後效應、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素恐抑制外銷接單及國內生產動能，後續發展需密切關注並審慎因應。

此外，零售及餐飲業受惠周年慶檔期延續、天候轉涼帶動禦寒商機，加以國內外會議活動及商務應酬回流，預估營業額年增率將續呈增勢，明年台股有機會內需、外銷同步成長，元月效應仍可以期待。

台股今日相較於前一天，整體量能增加三成，再度回升，後續若能持續維持在3,000億元之上，預期指數封關之前仍有高點可以期待；就日線的技術指標，日KD指標轉為黃金交叉，KD開口持續擴大，RSI指標也維持在50多方區，MACD負的柱狀體也出現收斂，加上新台幣升破31元整數關卡，整體盤面仍為多方掌控，指數仍有持續走高機會。