台股封關倒數 抱股過年怎麼選？

台股封關倒數，距年底封關僅剩3個交易日，法人看好到明年第1季行情都不會結束，且有機會挑戰去年1月5日盤中所寫下的18,619.61點歷史高點，至於要如何選股？法人一致的目標是AI股，另外，半導體、伺服器、記憶體、有壽險的金控股、鋼鐵、散裝、奥運概念股都值得留意。

台股今（26）日收在17,751.73點，上漲146.89點，創去年3月以來的高點，聯發科（2454）重新登上千金股行列，以1,000元收盤，台積電收在586元，統計今年以來大盤指數上漲3,614.04點，漲幅25.56%。

統一投顧董事長黎方國看好台股的表現，認為本波行情看好，預期到明年第1季都不會結束，且有機會挑戰台股歷史高點18,619點，在操作上，可以布局明年產業前景好的族群，以電子股來看，包括AI、半導體、伺服器組裝、記憶體等值得留意。

傳產股部分，看好鋼鐵及散裝族，另外，黎方國說，明年奧運在法國巴黎舉行，奧運概念股包括成衣、製鞋也可以布局。

證券分析師張陳浩也看明年第1季的台股值得期待，但是提醒在操作上，在明年總統選舉前可適度減少持股，待選後不確定性因素消除，再重新布局。

張陳浩認為，AI的趨勢明確，AI股是可以抱股過年的標的，可布局AI PC的主機板、品牌、代工等股，光寶科、廣達、技嘉、英業達、仁寶等值得留意；他強調，台股若要衝破18,000點，再創新高，除了AI股要動之外，權王台積電、聯發科也得往上攻。

張陳浩透露，以台積電目標的價位來說，熱錢效應可能已經差不多了，資金可能轉往聯發科布局；另外，DRAM中華邦電及南亞科具低基期、「純AI」題材，也值得留意。