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台股上漲146點 三大法人買超189億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股今（26）日開高走高收最高，終場點數收在17751.73點，上漲146.89點，漲幅0.83%，成交量2264.32億元，三大法人買超189.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超180.51億元，投信買超24.55億元，自營商賣超（合計）15.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.35億元，自營商（避險）賣超13.6億元。

台股今日表現亮眼，AI PC近日成為市場熱門討論話題，帶動相關概念股持續上漲，其中仁寶（2324）和宏碁（2353）量價勁揚，仁寶終場上漲5.25%，股價來到39.05元，創下13年新高，而宏碁則是上漲3.26%，終場收50.6元，股價創12年來新高。

自營商 台股

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