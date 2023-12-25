公股券商打先鋒 第一金證券宣布推出ESG下單平台

未來金融業的永續行動，將自投融資進一步的擴張到證券業客戶的下單，其中第一金證券今天宣布跟精誠資訊攜手合作推出券商第一家可以直接把公司的減碳、公司治理等ESG相關的資訊及排名，連結到客戶的庫存部位，並且導引客戶下單的平台，未來台股投資人甚至將可因此知道庫存部位的整體永續分數評比。

第一金控集團也是先行者聯盟的成員。此次第一金證券是與精誠資訊共同宣布推出該「ESG智能永續指標數據平台」，將提供投資人經由AI演算的ESG產業投資資訊，包含ESG個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

第一金證券董事長陳致全受訪表示，目前電腦網路版下單系統已經可以啟動ESG的下單，第一金證券App目前則已可以進行庫存部位的查詢，至於App的下單，預計在明年一月中旬將可以進一步啟用，屆時從庫存的查詢到下單，將可一條龍串接。

這個平台的規劃已經持續進行一年多，這次與精誠資訊合作建立本平台，即是具體落實先行者聯盟計畫中『提供對市場或民眾有幫助的永續應用或分析工具』的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理ESG風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。

精誠資訊董事長林隆奮則表示，精誠擁有臺灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對臺灣金融資訊服務的貢獻。「ESG智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等ESG相關解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。

有鑑於國際組織對於各種永續標準評鑑差異相當大，「ESG智能永續指標數據平台」依據證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立了臺灣專屬的ESG指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊以及金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用AI量化分析企業在ESG方面的作為，再透過模型的預測與評分來落實應用。

精誠資訊也表示，透過與第一金證券的合作，共同設計出適合投資者使用的資訊平台，藉由數據整合，使用者可以一併掌握上下游關鍵供應鏈相關數據，並且提供證券客戶庫存查詢、下單串接等服務。再者，透過AI蒐集ESG新聞以及相關事件進行量化分析，加速資料自動判別分類，並可做到評分調整，期待可為金融行業注入更多創新力量，放大永續影響力。

「ESG智能永續指標數據平台」具有六大特色，擁有極佳的數據整合力、客觀AI量化指標、依循證交所產業分類、提供客製化服務、共創ESG生態圈、參考國際標準框架。此次合作不僅在技術、數據和可持續發展三個方面實現深度整合，更將促進雙方在綠色金融、可持續發展和社會責任等方面的深入合作。雙方期待通過這次合作，共同致力於推動金融業的綠色轉型，並引領永續金融的未來發展。