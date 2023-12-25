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外資上周買超台股6.4億美元 台股成為新興亞股資金淨流入最多的股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資進入年底長假，市場交投較為清淡。示意圖／本報系資料照片
外資進入年底長假，市場交投較為清淡。示意圖／本報系資料照片

外資進入年底長假，市場交投較為清淡，新興亞股上周漲跌互見，南韓、泰國分別上漲1.4%、1%最多，僅印度、台股走跌，依序下跌0.5%、0.4%；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，外資上周買超台股6.4億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超南韓6.0億美元，而越南、泰國則賣超1.1億美元。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額201.1億美元，接著是南韓的90.6億美元及台股的41.1億美元；賣超則以泰國的56億元最多，再來則是越南賣超10.5億美元。2023年以來，亞股以台股漲24.71%最強，再來是印度的16.87%及南韓的16.24%，但泰國跌15.59%最弱，其次是菲律賓的1%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股2023年封關倒數計時，外資也進入年底長假，市場交投較為清淡，不過，外資明年台股展望氣氛偏向樂觀，加上明年總統大選行情，指數有望維持高檔震盪。

此外，張圭慧認為，全球景氣漸露曙光，在出口轉正、內需續旺之下，且隨庫存水準逐步趨於正常，可望帶動上市櫃企業獲利成長，台灣景氣仍在復甦軌道上，有機會進一步推升台股上漲動能，後續應有行情可期。

越股上周收1,103.1點，較前一周小幅上漲0.1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管近期在缺乏消息面下，越股在1,100點上下震盪，盤面以零售及基礎建設概念股相對穩健，且觀察近期流動性相對回落至越盾10兆元，顯示投資人尚觀望市場明確訊號出現。

展望後市，張晨瑋認為，越南代工產業挾人力成本低廉優勢，帶動經濟高速發展，雖然上半年受到全球需求下滑影響，出口表現較為疲弱，但隨著電子及紡織產業景氣回升，帶動越南出口表現回溫，對越南明年的經濟表現依然維持正面看法，在越股下檔有撐，投資人可提前布局等待經濟重啟動能。

外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

台股 越南

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