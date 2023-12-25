台股小漲8點收17,604點 航運股下挫、AI 族群表現強勢

台股今（25）日開盤後的多數時間維持在平盤之上，盤中貨櫃輪為主的運輸股表現弱勢，AI族群則表現強勢；台股今日收盤8.21點，收盤指數17,604.84點，成交金額為2,392.03億元。

今日航運股回檔整理，主要受到多國護航部署到位，馬士基宣布準備恢復通行紅海，市場投資人對未來航運報價不再樂觀而拋出持股，運輸類股指數跌幅超過4%，陽明海運（2609）又受到股價遭警示而公布獲利不如預期，股價被賣壓倒打到跌停；萬海（2615）也在跌停板前掙扎；長榮（2603）跌幅超過7%。

AI PC題材在明年CES展發酵下，成為今日強勢股，宏碁（2353）、華碩（2357）、英業達（2356）、廣達（2382）及仁寶（2324）的股價表現強勢；此外，緯創（3231）及技嘉（2376）股價也上漲收盤。高價股今日也表現相對強勢，大立光（3008）盤中一度站上2,800元關卡，漲幅超過5%；世芯-KY（3661）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、信驊（5274）、祥碩（5269）及亞德客-KY（1590）也上揚收盤。

第一金投顧表示，美股四大指數近期上漲，尤其科技股漲勢更強，台股也跟漲，但漲多難免震盪，所幸台股指數近期回檔皆有守住均線支撐，並逐漸站穩向上，目前較看好的族群仍是圍繞在AI，包括IC設計、記憶體、PC/NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP 業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，記憶體美光釋出亮眼展望就是AI需求帶動高階記憶體供不應求，PC/NB 2024年將有換機潮，以及AI PC應用帶動，PC品牌及代工廠將有望受惠於此。

短線要留意風險的則為因大陸中止ECFA關稅減讓的塑化族群、中國加大限制網遊的遊戲族群、中東戰事逐漸控制住的航運類股，要留意基本面轉變所造成的負面影響。

選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險,，期聖誕假期至新年假期，外資放假，大型股找低基期AI股，內資當道，可留意中小型潛力或轉機股、投信或年底集團作帳類股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創高等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，以及季報、年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。