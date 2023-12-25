12/25【早晨財經速解讀】2023大牛市 漲完了嗎？ 標普連八紅 上證連五黑 歐美股市脫鉤？

台股上周高檔震盪，隨美股結帳行情告一段落，歐美基金經理人進入年底長假，外資影響力道下降，本周將由法人、集團等內資推動封關行情。法人看好，指數本周有機會以全年新高亮麗封關，內資法人提前進場押寶的中小型股將躍登盤面焦點。

今年以來指數高點為本月15日盤中的17,743點，綜合法人看法，台股過去十年的新曆年封關日的上漲機率高達七成，預料以今年高點或更高的指數亮麗封關的機率甚濃，可望高達五成，預料四大族群「漲相佳」，包括投信買超股、八大公股行庫買超股，以及遠東、華新（1605）、長榮、台積電、聯電、國巨、力晶、仁寶等集團股，加上低本益比、低股價淨值比的個股，都有機會成為盤面亮點。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑表示，道瓊等美股主要指數在上周連續創新高漲勢，在耶誕、新年長假前出現震盪，引發許多內資跟進賣股，不過，美股長假結帳壓力已宣洩，加上進入今年最後一周，歐美並無重要經濟數據將公布、基金經理人也進入年底長假後，將呈低量小幅震盪格局，除非發生突發的黑天鵝事件影響，不然台股內資作帳行情將主導盤面走勢。

其中，包含投信作帳、集團作帳、財報空窗期的作夢、四年一次的大選行情，四大動能將是內資行情聚焦亮點。

業內、中實戶指出，目前距離明年1月13日的總統大選，僅剩下14個交易日，預期政策護盤指標的八大公股行庫將開始進場加持選舉行情，上周已經由賣轉買、買超18億元，預料也不會在選前敏感時機大賣持股，看好綠能、生技、電動車、AI等政策概念股將各擁半邊天。

萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國認為，台股目前最大的靠山，主要來自基本面、資金面、籌碼面；國際大行考量美國第3季通膨指標-個人消費支出物價指數（PCE）明顯下滑，預期聯準會已達預設的通膨目標，明年利率政策將改變為「更低、更快」下，股市資金動能將不虞匱乏，且上市櫃公司明年獲利有望年增二成、上探3.6兆元，以及明年股東會可望通過配發1.9兆元至2.1兆元的現金股利，搭配台股ETF規模已成長至約1.3兆元，對股市形成的鎖碼效應，將有利本周起的內資行情走勢。