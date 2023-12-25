外資放假 仍偏多布局

歐美外資進入年底長假，內資法人則進入最後衝刺階段。不過，外資上周仍偏多布局，在集中市場買進逾289億元，買超陽明、群創、廣達等題材股，另於期貨拉高空單，未平倉口數逾1.5萬口，顯示外資在現貨及期貨市場採取鎖利交易策略。

受到多數外資法人休假影響，集中市場上周五成交金額僅2,918億元，累計全周成交金額下降至1.61兆元，日均成交金額則降到3,226億元，較前一周下降8.8%。

外資雖進入假期，但仍於現貨市場偏多操作，上周大舉買進陽明19.2萬張、群創10.6萬張、廣達6.2萬張、仁寶5.4萬張，買進2萬張以上還有緯創、永豐餘、宏碁、永豐金、彰銀、裕民、台積電、大聯大、力積電、萬海、長榮。

不過，期貨部位在耶誕節前避險操作轉為積極，上周外資在台指期淨空單留倉逾萬口，上周五淨空單雖減少，但仍有1.57萬口淨空單，顯示偏向鎖利的交易策略。

上周五美股漲跌互見，與台股連動性較高的那斯達克以及費半指數雙雙收紅，有利於市場信心；今日為耶誕節，美股休市一天。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，進入今年台股交易最後一周，看好內資法人作帳行情有望重啟攻勢，電子股將重掌兵符、政策做多股也有望重拾動能，指數持續朝「萬八」邁進。

台股有四大利多，包括美股位居高檔、預期降息的資金行情、ETF買盤挹注、貨櫃以及AI產業迎利多；後續留意重點有二，包括日本銀行決議維持負利率政策，日圓後續動向，以及股轉債的資金挪移。