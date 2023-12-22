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大和：科技2024年「龍抬頭」多頭持續2-3年 看好九台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

大和資本證券在最新出具的「2024科技展望」報告中，以「龍抬頭（龍將升天）」為題，看好多股迎風而上的力量將推升全球晶片轉進上升周期，有助於科技業的景氣復甦、並推升股價表現。

大和看好寬頻相關、人工智慧（AI）、人機界面、記憶體、汽車與工業等五大產業。報告指出，2023年的晶片周期大致符合大和預期。供應鏈受到消費領域庫存修正延長所影響，但又受惠於AI需求強勁，正負因素在長達四季的修正階段中相互抵消。

報告指出，2023年第4季是轉折點，應該是為2024年的龍年良好周期鋪路，且上行趨勢通常可持續2-3年。在2024年，多重利多推升科技股好轉，首先是消費者需求復甦（尤其是手機及PC），從雲端到邊緣，由AI運行的新裝置更將推動新的換機周期；再來是記憶體、汽車與工業族群，推升廣泛的補庫存需求。

在晶片（記憶體除外）方面，大和預估2024 年營收將成長7%（2023年為年減3%），2024-25 年更擴大到每季可以年增 8-10%（2023 年第4季為年增6%）。至於記憶體，大和預估2024年可望迎來有獲利的復甦。

大和建議，投資人應在新的景氣上行周期之前建立部位，先布局高附加價值的消費者（例如智慧機）及AI供應鏈，再輪動到記憶體、汽車與工業股。要關注的風險則包括全球通貨膨脹、地緣政治風險持續、AI泡沫等。

在大和精選的16檔個股中，只有智邦（2345）獲得「優於大盤」的評等，目標價上調到595元。其他15檔個股都是「買進」，其中有八檔台股，分別為聯發科（目標價1,155元）、全新（190元）、金像電（260元）、技嘉（350元）、台積電（700元）、大立光（3,020元）、宜鼎（385元）、奇鋐（450元）。

2024 記憶體 AI

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