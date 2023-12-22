主動式基金規模上看2兆 統一投信今年主動式基金規模大增53.9%

今(2023)年全球股市反彈，讓投資人從股災的陰影中走出來，有了持續加碼股市的勇氣。行情帶動股票型基金淨值成長，加上資金源源不絕流入，使今年來主動式基金規模增加2,557.94億至1.98兆，規模增幅達到14.82%，其中有超過半數由台股基金貢獻。台股基金今年來規模成長1,425.38億至4,821.77億，增幅高達41.97%，為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金，今年來規模膨脹531.94億至4,458.48億。主動式基金市場主力為股票型基金，國內外股票型基金比例總計佔46.82%。

以基金公司分類，今年來主動式基金規模增幅前三大投信，成長幅度都在五成以上。以金獎團隊聞名的統一投信，今年來主動式基金規模增加307.9億至879.18億，增幅高達53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金，台股長青基金統一奔騰及黑馬基金，今年來規模分別增加49.41億及43.86億，也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金，今年來規模也大增39.75億至79.54億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金，今年來規模成長10.56億至81.96億，聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金，今年來規模也增加12.33億。

新基金方面，統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金，募集時就獲得投資人熱烈響應，截至11月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」，在長線高速成長潛力的同時，也具備高股息防護特色，成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市，全球股市短線雖呈現震盪，明年在景氣復甦推動下，多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位，分散投資組合風險。

統一投信旗下全系列基金最低扣款金額2,000元起，目前定期定額及日日扣免手續費的優惠活動也正在進行中。投資人凡是在明年2月底前，申購扣款全系列基金，皆享該筆扣款基金終身0手續費。新開戶更贈送紅利積點，若採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者，還加碼贈送紅利3,000點；透過紙本方式完成開戶者，也有紅利1,500點回饋。紅利積點可以用於單筆申購基金時，以1點折抵1元的方式，免除手續費負擔。