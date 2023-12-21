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影／智冠與榮剛換股 比例為每1股智冠換2.2股榮剛

攝影中心／ 即時報導
智冠與榮剛今天在櫃買中心舉行記者會宣布換股深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。記者邱德祥／攝影
智冠與榮剛今天在櫃買中心舉行記者會宣布換股深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。記者邱德祥／攝影

智冠榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44%普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，股份交換基準日暫定為2024年1月31日。

智冠集團為台灣綜合網路服務領先企業，深耕遊戲自製研發、遊戲代理營運、點數經銷通路等領域，建構數位內容產業一站式整合服務，服務觸及千萬玩家，與國內外數千家遊戲商緊密合作，擁有豐富的遊戲資源、會員經營與營運經驗，並逐步延伸拓展旗下業務版圖，建立數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三個核心事業群 ，完整布局產業服務鏈。

榮鋼隸屬台鋼集團，為特殊鋼材製造之司。近年台鋼集團採多角投資之經營策略，劃分四大事業群-網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動，積極佈局各大領域。榮剛作為台鋼集團拓展新事業之核心主體，將配合集團策略發展，異業跨足文創娛樂事業，已投資擁有多元整合的娛樂傳播公司昇華娛樂傳播股份有限公司，與餐飲公司元勝國際實業股份有限公司。

智冠與台鋼集團健康運動事業旗下公司已有業務合作經驗，面對B2C服務產業競爭加劇，兩家公司期望透過本次結盟，加深雙方進一步的合作。預計借重智冠厚實之網路整合行銷經驗、媒體製作及支付技術與平台Mycard會員體系資源，落地結合榮剛及台鋼集團已布局及擬發展之文創娛樂平台，如線下實體通路與線上會員相互導流、Mycard點數終端應用之點數儲值兌換、支付系統應用等策略性合作，建構一多元化、跨產業之生態圈，期許發揮「資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創新、社會責任」五大合作綜效，藉以為兩方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。

智冠與榮剛今天在櫃買中心舉行記者會宣布換股深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。記者邱德祥／攝影
智冠與榮剛今天在櫃買中心舉行記者會宣布換股深化雙方策略合作關係，智冠總經理鍾興博（左）與榮剛執行副總李郁真（右）出席。記者邱德祥／攝影

智冠 榮剛 布局

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榮剛與智冠結盟…雙方都有好處

藍新 擬申請公開發行

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