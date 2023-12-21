影／智冠與榮剛換股 比例為每1股智冠換2.2股榮剛

智冠與榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易完成後，智冠將持有榮剛約10.44%普通股股權，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，股份交換基準日暫定為2024年1月31日。

智冠集團為台灣綜合網路服務領先企業，深耕遊戲自製研發、遊戲代理營運、點數經銷通路等領域，建構數位內容產業一站式整合服務，服務觸及千萬玩家，與國內外數千家遊戲商緊密合作，擁有豐富的遊戲資源、會員經營與營運經驗，並逐步延伸拓展旗下業務版圖，建立數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三個核心事業群 ，完整布局產業服務鏈。

榮鋼隸屬台鋼集團，為特殊鋼材製造之司。近年台鋼集團採多角投資之經營策略，劃分四大事業群-網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動，積極佈局各大領域。榮剛作為台鋼集團拓展新事業之核心主體，將配合集團策略發展，異業跨足文創娛樂事業，已投資擁有多元整合的娛樂傳播公司昇華娛樂傳播股份有限公司，與餐飲公司元勝國際實業股份有限公司。

智冠與台鋼集團健康運動事業旗下公司已有業務合作經驗，面對B2C服務產業競爭加劇，兩家公司期望透過本次結盟，加深雙方進一步的合作。預計借重智冠厚實之網路整合行銷經驗、媒體製作及支付技術與平台Mycard會員體系資源，落地結合榮剛及台鋼集團已布局及擬發展之文創娛樂平台，如線下實體通路與線上會員相互導流、Mycard點數終端應用之點數儲值兌換、支付系統應用等策略性合作，建構一多元化、跨產業之生態圈，期許發揮「資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創新、社會責任」五大合作綜效，藉以為兩方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。