美光報喜盤後大漲！南亞科大漲5% 領軍記憶體股強漲

記憶體晶片大廠美光（Micron）預估本季營收51~55億美元，高於分析師平均預估的49.9億美元，重申記憶體晶片市況將在明年復甦，激勵美光盤後股價大漲超過4%，今（21）日台股記憶體股也表態上漲，南亞科（2408）終場收在75.4元，漲幅5.01%，另外，威剛重上百元、品安、群聯、華邦電也是上漲收盤。

美光本季營收財測強勁，預估本季營收51~55億美元，高於分析師平均預估的49.9億美元。美光預期，扣除特定項目後，本季每股虧損21~35美分，較分析師預估的每股虧損62美分低。

美光重申景氣將反彈，看好記憶體價格一路漲至2025年，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，記憶體晶片價格明年將回升，2025年進一步上漲，他在聲明中重申，2024年將是記憶體產業景氣反彈的一年，2025年重回邁向創紀錄水準之路。

美光周三收在78.69美元，下跌3.48美元，跌幅4.24%，但盤後股價逾4%；美光股價盤後上漲，激勵台股記憶體股的表現，南亞科成為領頭羊，早盤以71.1元開低後走高，一度拉升至75.8元，終場收在75.4元，上漲3.6元，漲幅5.01%。

南亞科帶領記憶體股逆勢上漲，威剛重登100元大關，終場收在100.5元，漲幅1.1%；群聯收519元，漲幅2.36%；品安開低走高翻紅，收在43.6元，漲幅3.56%。