生技股添新兵 金萬林、正瀚創新板上市拉開蜜月序幕
台股今（21）日開低，早盤以17,531.45點開低出後一度下滑至17,442.76點，不過，創新板則是添了兩家生技股新血，金萬林-創（6645）及正瀚-創（6534）同步在創新板掛牌上市，且順利拉出蜜月行情序幕，盤中分別上漲逾2成及3成。
金萬林今日以每股30元在創新板掛牌上市，以35.1元開出後一度衝高到38.4元，上漲8.4元，漲幅28%，中籤投資人若賣出，可獲利8,400元，盤中漲幅24%；正瀚以每股60元掛牌，早盤以82元開出，一度拉升至82.9元，漲幅38.16%，盤中漲幅37.5%。
金萬林以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極布局次世代基因檢測（NGS）市場，目前實收資本額4.6億元，上市股本將提升至約4.9億元；今年在疫情消退下，相關的新冠檢測業務減少，連帶影響金萬林的營運表現，累計今年前三季稅後虧損約6,430萬元，每股虧損1.4元。
金萬林指出，看好次世代基因定序（NGS）明年第2季納入健保的政策利多，衛福部初期納入健保的11種癌症檢測項目，金萬林可全數涵蓋，可望大幅帶動營運明顯成長，預期明年可望轉盈。
正瀚專注農業科技的研發技術，為台灣少有的農業生技新藥開發企業，同時透過自主創新研發關鍵技術，協助客戶以更健康、永續方式種植農作物；今年前三季稅後純益5.39億元，EPS 5.56元；累計今年前11月營收14.4億元，年增1.69%。
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