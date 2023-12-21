明年資金寬鬆預期增 日盛投信看亞洲非投等債動向

美國聯準會利率政策轉鴿且市場出現降息預期，使美國公債殖利率大幅收斂，加上11月中下旬中國金融監管部門傳出研擬50家房企白名單，名單內企業將獲得融資相關各方面支持，大幅提振市場信心，推升整體亞債表現，JPM亞洲非投資等級債券指數近一個月因此大舉上漲3%。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，受到聯準會高唱鴿聲帶動，根據EPFR統計，12月13日當周投等與非投等債市再度迎來資金淨流入，且近流入金額較前一周為高。目前新興市場資金壓力已在今年下半年顯著好轉，部分央行已領先於2023年開啟降息循環，市場預計2024年將會有更多經濟體加入寬鬆行列，有助債券市場表現。

另外，印度央行（RBI）在12月議息會議上指出，當前核心通膨下降依然順利並成功回到疫情前水平，國際原油價格放緩趨勢未變，政府積極的供給側干預作為有望在食物通膨帶來積極成效，故並未上調通膨預期，市場預期RBI將在2024上半年開啟降息。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，根據最新年度預算將資本支出提高33%，創造就業和基礎建設為優先要務，預期鋼鐵需求量仍大，而去年開始啟用5G服務且政府提及2024財年電信行業收入將同比增長30%以上，加上年度預算亦於再生能源領域投資3500億盧比，將持續觀察鋼鐵、再生能源及電信等相關公司債發展。

印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上市場看好房市銷售前景，預期相關債券價格將有所支撐，故將持續關注煤炭、金屬及房地產產業公司債表現。