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台股上漲58點 三大法人買超106億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（20）日開高震盪，盤中最高一度拉升17657.65點，最後一盤賣壓湧現，點數終場收在17635.2點，上漲58.65點，漲幅0.33%，成交量3,358.14億元，三大法人買超106.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超246.07億元，投信賣超26.92億元，自營商賣超（合計）112.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超62.76億元，自營商（避險）賣超49.97億元。

台股反彈上攻，盤面上以AI相關族群表現亮眼，台股成交量前三大皆是AI概念股，仁寶（2324）以28.9萬成交量，位居個股成交第一，而英業達以19.9萬成交量排名第二，緊接著是宏碁成交量19.2萬張，排名第三。

自營商 台股成交量

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