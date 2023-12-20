快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

AI PC 狂噴 華碩飆上25年高、宏碁也寫下逾11年新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（20）日收在17,635.2點，上漲58.65點，搶進AI PC商機的相關個股成為盤面上的亮點，仁寶（2324）爆量飆漲停之外，華碩則是衝上逾25年的新高，收在450元，漲幅6%；宏碁也大漲9.58%，寫下超過11年的高點，以44.6元收盤。

晶片大廠英特爾（Intel）日前發表為生成式人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及伺服器所開發的新晶片，主打AI PC與AI伺服器效能，目標鎖定AI硬體，執行長基辛格強調，「AI PC將是未來一年的主角」。

英特爾預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器，2028年AI PC將占整體PC市場8成；英特爾帶頭之下，品牌廠紛紛推出AI筆電新品，業界看好明年將可望是AI PC元年，2025年則是AI商機起飛年，推升PC供應鏈明年及後年的業績表現。

台廠搶進AI PC商機，本土四大PC品牌宏碁、華碩、微星、技嘉推出新品搶市，題材熱潮也推升股價表現，宏碁今日以41.2元開高，一度衝達漲停44.75元，創下2012年3月以來的高點價位，終場收在44.6元，上漲3.9元。

華碩今日以428.5元開出，一度衝達460.5元，為1998年6月以來的新高，終場收在450元，上漲25元，漲幅6%；英業達也是開高走高，盤中一度衝達漲停49.55元，終場收在49元，上漲3.95元，漲幅8.76%。

仁寶今日價量齊揚，以漲停板37.4元收盤，成交量爆出28萬9,513張，居個股成交量冠軍，成交值則居第三大；今日台股個股成交量前三大依序是仁寶、英業達、宏碁，可見得AI PC的熱度相當高。

AI 宏碁

延伸閱讀

魏哲家明年可望接任台積董座 頂得住客戶壓力

2奈米機台爭奪戰開打 ASML明年擬生產十台設備

台積、三星、英特爾搶2奈米機台 家登、帆宣營收有望衝高

半導體初創融資 中國大陸企業占60%

相關新聞

台股開盤再度站上17600點 台積電漲2元開587元

台股今（20）日開盤指數為17,608.35點，上漲31.8點。台積電（2330）開盤價為587元，上漲2元。

大盤越跌越買 00919除息後的規模續增

台股昨（19）日大跌近百點，不包括槓桿型，一般型台股 ETF 規模不減反增的僅兩檔，其中群益台灣精選高息 ETF（009...

美元指數續跌 新台幣升7.3分 暫收31.288元

美元指數續跌，讓非美貨幣得到升值空間，今（20）日新台幣對美元匯率開在31.34元，盤中最高升8.4分達31.277元，...

台股歲末分紅季將來臨 聯發科首次半年度分紅、現金股息24.6元

台股歲末分紅季即將到來，有9家上市櫃公司宣布半年度配息，預計將派發489億元現金股利給股東。其中，聯發科（2454）首度...

記憶體大廠美光20日將公布上季財報 HBM3布局受關注

美國記憶體大廠美光20日將公布上季財報，市場普遍預期美光上季財報差強人意，但展望有望釋出正面訊號，其中HBM3布局進度會...

國泰台灣高股息基金配息B級別 年底有望加碼配

12月的美國聯準會（Fed）會議出現相對鴿派言論，為全球市場多頭添加柴火，台股隨美股走高，台灣加權指數上周上漲1.67%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。