AI PC 狂噴 華碩飆上25年高、宏碁也寫下逾11年新高

台股今（20）日收在17,635.2點，上漲58.65點，搶進AI PC商機的相關個股成為盤面上的亮點，仁寶（2324）爆量飆漲停之外，華碩則是衝上逾25年的新高，收在450元，漲幅6%；宏碁也大漲9.58%，寫下超過11年的高點，以44.6元收盤。

晶片大廠英特爾（Intel）日前發表為生成式人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及伺服器所開發的新晶片，主打AI PC與AI伺服器效能，目標鎖定AI硬體，執行長基辛格強調，「AI PC將是未來一年的主角」。

英特爾預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器，2028年AI PC將占整體PC市場8成；英特爾帶頭之下，品牌廠紛紛推出AI筆電新品，業界看好明年將可望是AI PC元年，2025年則是AI商機起飛年，推升PC供應鏈明年及後年的業績表現。

台廠搶進AI PC商機，本土四大PC品牌宏碁、華碩、微星、技嘉推出新品搶市，題材熱潮也推升股價表現，宏碁今日以41.2元開高，一度衝達漲停44.75元，創下2012年3月以來的高點價位，終場收在44.6元，上漲3.9元。

華碩今日以428.5元開出，一度衝達460.5元，為1998年6月以來的新高，終場收在450元，上漲25元，漲幅6%；英業達也是開高走高，盤中一度衝達漲停49.55元，終場收在49元，上漲3.95元，漲幅8.76%。

仁寶今日價量齊揚，以漲停板37.4元收盤，成交量爆出28萬9,513張，居個股成交量冠軍，成交值則居第三大；今日台股個股成交量前三大依序是仁寶、英業達、宏碁，可見得AI PC的熱度相當高。