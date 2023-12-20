比台股更強 這4檔高股息ETF打敗大盤
依CMONEY資料統計，近3個月以來，這15檔高股息ETF裡，有4檔含息報酬超過10%，包括永豐ESG低碳高息、群益半導體收益、富邦臺灣優質高息、富邦特選高股息30，其中永豐ESG低碳高息（00930）漲幅居冠，同時也是唯一一檔單月報酬率連續四月為正值的ETF。
台股高股息ETF今年規模暴增4,500億，整體已來到8,000億，除此之外，報酬表現也令市場驚艷。以近3個月來看，15檔掛牌逾3個月的ETF中，有10檔打敗加權指數，隨著大盤走勢震盪向上，相關ETF後市應可樂觀期待。
永豐投信表示，永豐ESG低碳高息（00930）成分股除具備投資人喜愛的息收條件外，同時納入低碳篩選的因子，隨著「減碳」、「淨零」議題趨勢之下，投資機構開始重視企業低碳能力，低碳企業也更容易促使資金簇擁，進而推升股價。
永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出，低碳之所以會影響企業營運，主因在國內外大廠均開始要求其供應商必須達到低碳要求，否則將剔除於供應鏈之外，不符要求而遭排除的企業營運自然會受影響。
舉例來說，全球代工龍頭鴻海即積極以「大帶小」模式，協助供應商在兩年內達到減碳及設立碳盤查平台目標，力求提升旗下供應鏈的低碳競爭力。
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