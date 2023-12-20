八檔12月台股高息ETF換股 除息後更可期待

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，也有不少ETF進行除息交易，法人表示，12月至農曆年前的股市行情向來不錯，ETF除息後，還是具填息並向上漲的機會，尤其ETF換股後，可望有市場跟進買盤，更能加強推升動能。

統計12月有包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、台新永續高息中小（00936）、群益半導體收益（00927）、富邦特選高股息30（00900）等8檔ETF對其成分股進行持股增刪。

12月以來規模新增最多的是群益台灣精選高息ETF共增加283.52億，顯示出投資人對00919的高度認同，00919在12月以來含息報酬率也高達5.96%而不負投資人期待。00919換股在本周一（18日）登場，00919減持航運類股、調節今年以來漲多的AI、電子通路龍頭股，並加碼了今年獲利逆勢成長、買點浮現的金融股、傳產股。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，台股11月以來隨著市場對貨幣政策走向趨於確定，搭配時序進入年底出口旺季，台股指數呈現走高態勢，並突破年內高點，加權、櫃買雙雙站上所有均線，呈現多頭格局表現。

考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。