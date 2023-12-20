12/20【早晨財經速解讀】紅海運輸危機 油價噴道瓊又創史高！ECFA恐終止 台灣出口影響？
美國股市周二擴大漲勢，道瓊工業指數連續五日刷新歷史高峰，聯準會（Fed）官員替明年降息降溫的論點澆不息市場熱情。
道瓊工業指數上漲251.9點，漲幅0.7%，收在37,557.92點；標普500指數上漲27.81點，漲幅0.6%，至4,768.37點；那斯達克綜合指數上漲98.03點，漲幅0.7%，收在15,003.22點。
羅素2000指數上漲 1.9%。小型股12月表現強勁，目前為止，漲幅超過11.7%。費城半導體指數漲0.5%。
美國10年期公債殖利率下跌至3.921%，是7月26日來最低水準。
輝達（Nvidia）下跌0.9%，臉書（Facebook）母公司Meta上漲1.7%，市值重登9,000億美元。
Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「在今年的這個時間點上，還沒有真正的利空來提供任何形式的下跌壓力。」
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周二表示，鑒於美國經濟強勁，以及需要確保通膨回到2%的目標，目前並無降息的「迫切性」。他預料Fed明年只會降息兩次，遠低於市場至少降息五次的預期。
即使如此，根據CME的FedWatch工具，金融市場最新的定價顯示，Fed最快將在3月降息25個基點的可能性為67.5%。
在經濟方面，美國11月獨棟房屋開工猛增至逾一年半以來的最高水準，房貸利率下降和建築商的激勵措施可能會吸引潛在購房者重返市場。
BMO Capital Markets的Ian Lyngen論道：「總體而言，這是強勁的房地產市場數據，也強化了經濟軟著陸觀點。」
此外，美國銀行周二調查顯示，降息預期使投資人的樂觀程度達到了2022年初以來的最高水準。
標普1500住宅建築指數和費城SE住房指數分別上漲1.6%和1.2%。
標普500指數11大類股全部收漲，能源和通信服務漲幅最大。
波音公司（Boeing）上漲1.2%，此前德國漢莎航空公司透露向其訂購了40架737-8 MAX客機。
Kenvue漲2.2%，此前美國法院就有關泰諾(Tylenol)藥物的訴訟中做出有利於該公司的裁決。
安進漲1.1%，有券商將該公司股票評級從「持平比重」上調至「加碼」。
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