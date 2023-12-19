台股下跌75點 三大法人賣超73.22億元
台股今（19）日開低，盤中最低一度跌破17500點關卡，午盤過後跌幅稍有收斂，終場收在17576.55點，下跌75.48點，跌幅0.42%，成交量3209.28億元，三大法人賣超73.22億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超1.64億元，投信買超3.22億元，自營商賣超（合計）78.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.35億元，自營商（避險）賣超47.73億元。
台股今日持續下跌，權值股尾盤翻紅，拉抬大盤漲幅收斂，其中盤面上防疫概念股因新冠疫情加上黴漿菌肺炎、流感高峰期等的防護，股價表現強勢，恆大（1325）、毛寶（1732）飆上漲停，康那香（9919）、熱映（3373）、亞諾法（4133）等股上漲，成為亮點族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言