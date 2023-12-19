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台股下跌75點 三大法人賣超73.22億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（19）日開低，盤中最低一度跌破17500點關卡，午盤過後跌幅稍有收斂，終場收在17576.55點，下跌75.48點，跌幅0.42%，成交量3209.28億元，三大法人賣超73.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超1.64億元，投信買超3.22億元，自營商賣超（合計）78.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.35億元，自營商（避險）賣超47.73億元。

台股今日持續下跌，權值股尾盤翻紅，拉抬大盤漲幅收斂，其中盤面上防疫概念股因新冠疫情加上黴漿菌肺炎、流感高峰期等的防護，股價表現強勢，恆大（1325）、毛寶（1732）飆上漲停，康那香（9919）、熱映（3373）、亞諾法（4133）等股上漲，成為亮點族群。

自營商 台股

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