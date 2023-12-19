台股下跌75點收17,576點 台積電收平盤585元

美股三大指數昨（18）日收紅、唯獨費半指數跌0.32%，反觀台股今（19）日指數仍高檔震盪整理，收盤指數17,576.55點，下跌75.48點、跌幅0.43%，成交金額3,209.28億元。台積電（2330）收平盤585元。

今日量大且上漲的個股包括，陽明、宏碁、中工、中鴻、長榮、華邦電、廣達、工信、松瑞藥等。其他強勢族群還包括，IC設計族群的世紀、合邦、通泰、海德威、茂達、智原、矽統、安國、威盛。運輸族群的台驊投控、榮運、遠雄港、長榮、陽明。

AI族群今日成弱勢族群，相關個股包括：英業達、健策、研揚、緯穎、勤誠、創意、世芯-KY、廣明等，仍稍作整理。

強勢個股方面，值得注意的是福華（8085）以58.8元衝上漲停板，其中法人看好福華在印尼碳權專案審核將到最後階段，可能將成為台灣第一家可認列碳權營收的公司，未來獲利成長潛力大。並預估，2024上半年福華即可認列碳權營收，預期隨著碳權價格增加，2025年碳權收入的每股純益（EPS）貢獻有機會挑戰一個股本。

針對台股近期走勢，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，由於台股指數位於高檔區，加上整個國際趨勢上仍維持偏多態勢未變，因此預期台股會維持高檔震盪，不過以過往經驗來看，12月一般而言是「作夢題材股」的表現機會，短線上可留意匯率的變化、OCT 走勢，若 OTC 維持走高，相關題材股皆可持續表現；反之若匯率貶值、OTC 轉弱，短線上整理的時間則會拉長。

展望2024年，日盛投信表示，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2%。觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近70%，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第2季，之後一路向好震盪走高。