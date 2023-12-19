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AI 引領科技浪潮、半導體復甦 台美成長股看俏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
預估2024年科技領域相關EPS將回復正成長。資料來源：Factset、IDC、Gartner、Omdia、富邦投信整理；資料日期：2023~2024（預估值）
預估2024年科技領域相關EPS將回復正成長。資料來源：Factset、IDC、Gartner、Omdia、富邦投信整理；資料日期：2023~2024（預估值）

隨著時序進入至12月，海外風險因素降溫下也帶動金融市場投資信心回升，隨著半導體庫存調整近尾聲下，將帶動相關產業庫存回補行情，看好半導體產業後市的展望，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，隨著庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。

受惠終端消費需求回溫，已帶動製造業 PMI 新訂單減存貨指數落底回升。觀察第3季台積電（2330）、英特爾及微軟財報顯示，個人電腦、智慧型手機庫存已回到健康水準，加上生成式AI需求強勁，將帶動2024年庫存回補。調研機構預估2024年科技股 EPS 將成長14%（高於整體），其中預估科技類相關 EPS 將由今年衰退轉為正增長，半導體有望受惠個人電腦、智慧型手機、伺服器回溫及生成式AI需求帶動下，預估2024年將成長12%。

台灣方面，受惠蘋果與輝達二大客戶拉貨，全球最大半導體晶圓代工廠台積電10月營收達2,432億元，月增34.8%，較去年同期增加15.7%，創下單月歷史新高。台積電全球市占率53.6%，為台股最大權值股（占比30%），反映全球電子及半導體景氣榮枯，同步牽動台灣最重要電子零組件出口。

薛博升表示，目前台灣半導體業平均銷貨天數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升周期時，產能將呈現供不應求狀況，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間。隨著庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。

綜上所述，近期採取「多元配置」策略配置於美台兩大市場的富邦台美雙星多重資產基金，隨著海外風險因素降溫下也帶動金融市場投資信心回升，截至2023年11月底，整體非流動性部位比重調升至87.3%，反觀流動性部位比重則降至至12.7%。

國家配置別上，該基金美國配置比重為53%，台灣配置比重為34%；股票、受益憑證與債券的配置比重分別為34.4%、39.8%與13.1%。台美成長股配置上，多數仍集中於AI領域相關，隨著半導體庫存調整近尾聲下，將帶動相關產業庫存回補行情，看好半導體產業後市的展望；收益資產配置上，因應市況變動與息收考量，仍將維持一定的配置比重。

2024 半導體 台股 AI

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