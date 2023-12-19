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生技股王保瑞轉上市表現弱 盤中下跌逾3%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（19）日拉回整理，盤中最低一度達17,518.44點，大打17,500點保衛戰；生技股王保瑞（6472）今正式轉上市，股價開高走低，早盤以683元開出，最低一度下殺至655元，跌破年線，下跌逾3%。

保瑞第3季稅後純益7.3億元、年增27.9%，每股純益（EPS）7.28元；前三季稅後純益24.6億元、年增143%，EPS 24.63元。

保瑞持續拓展業務範圍，已成為具學名藥、特殊學名藥、大分子藥物等多元技術平台的廠商。在 CDMO 部分，保瑞上半年新增12個產品項目及七個國際客戶，第3季又增加11個產品項目，其中包含兩個大分子開發專案及一個眼藥代工專案，穩定成長。

保瑞日前宣布，集團旗下負責台灣及亞太地區之保健產品與非處方/處方用藥代理與銷售的保瑞聯邦，與日本塩野義健康保健株式會社簽訂合作協議，首度將塩野義保健所有保健食品與 OTC 系列授權台灣公司全線獨家代理銷售，此合作將大幅提升保聯銷售網絡在台灣保健市場產品的獨特性與多樣性。

董事長盛保熙表示，這次合作不僅能透過保聯經營多年的各大連鎖零售系統網路快速拓展相關產品的能見度與市占率，同時也能大幅強化保聯在台灣市場經銷通路的競爭利基，創造雙贏、並持續拓展台灣保健營養市場的消費潛力。

保瑞 學名藥

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