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00919受益人周增近五萬 蟬聯台股 ETF 人氣王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
12月11至15日受益人單週增加的14檔台股ETF。(資料來源︰CMoney)
12月11至15日受益人單週增加的14檔台股ETF。(資料來源︰CMoney)

根據12月15日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 的受益人最新一周增加37,499人，再度創下歷史新高，統計今年來增加1,820,010人，總受益人來到5,976,198人，逼近600萬人大關。

上周受益人增加的有14檔，以周增加人數來看，由於投資人趕在上周五（15日）前參與挾帶著三次配息都10%以上的群益台灣精選高息 ETF（00919），因此00919最新一周增加45,431人蟬聯最新一周台股 ETF 人氣王，也是唯一一檔周增加超過4萬人的台股 ETF。

此外，包括00918、00929、00934、00915、00936、00935、00921也都有增加逾千人，整體來看高息型還是較受投資人青睞，不過最新一周受益人減少最多的00878、0056本週受益人卻減少最多，分別減少6641、6632人。

00919的總人數來到363,136人歷史新高人數，而規模也突破800億大關，00919在受益人與規模排名雙雙晉升為第五大台股 ETF，觀察12月以來，00919每日平均成交量達154,083張，並攻佔多日的交易熱門股榜首，00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息。

而這次12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，連續三次股利率突破10%，配息表現在高息 ETF 中鶴立雞群，市場對於00919填息也持高度期待。

群益台灣精選高息 ETF（00919）基金經理人謝明志表示，美國聯準會12月幾乎已確立貨幣政策轉向，隨著美國經濟進入溫和成長的軟著陸，2024年將進入降息循環，而歐央根據現有的經濟數據，2024年進入降息也指日可待。

在兩大央行可望在貨幣上游緊縮轉為寬鬆下，預期對股市評價的回升具正面效益。台股在信心回籠之下，推升指數走高，並一度突破年內高點。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。

ETF 配息 台股 降息

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