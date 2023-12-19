12/19【早晨財經速解讀】2024投資 風險有哪些？陸港股頻破底 下一個黑天鵝？

美國股市周一繼續收高，投資人絲毫不理聯準會（Fed）官員設法替明年降息降溫之說。廣泛而溫和的漲勢下，標普500指數逼近歷史新高。

道瓊工業指數變動不大報37,306.02點；標普500指數上漲21.37點，漲幅0.5%，至4,740.56點；那斯達克綜合指數上漲90.89點，漲幅0.6%，收在14,904.81點。

標普500指數目前距離歷史最高收盤水準僅差1.2%左右，市場對2024年的降息越來越樂觀，Fed決策者周一試圖抑制這種熱潮。

那斯達克100指數攀升0.6%，連續兩個交易日收於歷史新高。費城半導體指數跌0.3%，半導體設備股下跌，輝達（Nvidia）和博通各漲2.4%和1.5%。台積電ADR漲0.4%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一表示，Fed並未預先承諾將很快、迅速地降息，市場對即將降息的預期快速升溫，這不符合Fed的運作方式。

英國金融時報周一報導，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，關於何時降息的問題，金融市場已經比Fed「超前了一點」。

儘管如此，芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具所示，金融市場認為Fed在明年3月降息1碼（0.25個百分點）的可能性為63.4%。

高盛集團策略師David Kostin上調標普500指數預測9%，認為明年年底將達到5,100點。華爾街最堅定的大空頭摩根士丹利威爾森也認為，Fed的轉變是「利多股市的結果」，與他一貫的悲觀語氣罕見不同。

U.S. Bank Wealth Management全國投資策略師Tom Hainlin說：「投資人對明年將降息五到六次的預期和Fed點狀圖顯示的三次降息之間有所脫節。市場繼續跑在Fed前面，這似乎暗示，降息多少次並不重要，重要的是會降。」

美國商務部預定周四公布第3季國內生產毛額（GDP）終值，隨後將於周五公布內容廣泛的個人消費支出(PCE)物價指數。

在標普指數的11大類股中，通信服務漲幅最大，房地產和公用事業收低。

武裝組織對紅海船隻的襲擊增加，供應疑慮下推動原油價格上漲，能源類股受到提振。能源類股上漲0.8%。

美國鋼鐵公司(United States Steel)暴漲26.1%，觸及逾12年來最高，日本製鐵宣布將以149億美元收購美國鋼鐵，包括債務。

蘋果跌0.9%，中國大陸政府對iPhone和其他外國產品的禁令愈發收緊。