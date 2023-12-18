台股下跌21點收17,652點 AI PC、鋼鐵族群仍強勢撐盤

外資放假、耶誕節假期即將來臨，進而影響台股今（18）日指數高檔震盪整理，收盤指數17,652.03點，下跌21.84點、跌幅0.12%，成交金額3,218.47億元。台積電（2330）收平盤585元，鋼鐵族群續強，AI PC相關個股撐盤。

晶片大廠英特爾（Intel）美國時間14日發表為生成式人工智慧（AI）、個人電腦（PC）及伺服器所開發的新款晶片，15日在台舉辦相關發布活動，看好明年AI PC發展，進而帶動仁寶、宏碁、華碩今日創下波段高，部分AI族群的健策、智原、緯創、廣達也走升；不過英業達、世芯-KY、創意等則稍作整理

鋼鐵族群繼上周五（15日）續強，受惠國際鋼材價格漲勢進一步延續成本推升，未來仍需求進一步回溫，帶動新鋼、海光、燁興、中鴻、聚亨、威致、長榮鋼、燁輝、大甲、世紀鋼等走揚。

在鋼鐵產業面，法人表示，國際廢鋼行情續熱，美國鋼廠陸續提高價格，歐洲訂單出現復甦，中國大陸拚經濟力道落實，國內鋼筋需求也有撐，買盤已連續數周進場，整體市況看佳，在第4季將有防治污染的減產，鋼鐵供應減少對後市有利，並適度反映原料成本。

其它表現較佳的族群還有，IC設計族群的世紀、譜瑞-KY、晶豪科、安國、鈺創、義隆；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海；陸運族群的榮運、台驊投控、中櫃、志信等。

另外，碳交所首批碳權交易將於本周五（22日）上路，帶動不少碳權概念股的倍力、華紙、農林、世紀鋼、叡揚資訊等相關個股上漲。

法人指出，觀察台股盤面結構，電子、金融於上周五進入震盪，暫時以漲多震盪來做觀察，因此台股指數上本周可能呈現震盪盤整的格局，雖然短線上資金有些輪動，電子股也稍轉弱，再加上外資進入耶誕假期，台股指數要大漲的機率不高，不過台股下檔有月均線支撐，要大跌也不容易，族群上可留意傳產長線布局的進場點。