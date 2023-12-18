台股基金五哥總體檢 統一投信三年規模增速、績效雙冠王
全球在過去三年歷經了美國聯準會（Fed）降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息，在高低跌宕的三年中，投資人把握投資機會，台股主動式基金三年規模成長幅度逼近八成；不過規模前五大公司因為報酬率、品牌聲量的落差，三年規模增幅40%~247%不等，成長速度已出現分歧。其中，統一投信三年規模增速、績效勇奪雙冠王。
台股撐過2022年的低谷，加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道，台股主動式基金規模也持續推進，根據投信投顧公會統計，截至11月底，台股基金總規模4,821.77億元，三年以來總規模成長78.66%。
若以公司別來看，規模前五強的公司，最新合計規模逼近3,000億元，市占率超過六成，幾乎主導整體台股基金市場。
而台股基金規模的成長是靠績效數字來說話，據晨星統計，台股基金規模前三大團隊的三年報酬率都超過五成，規模成長也都翻倍以上，其中，統一投信三年報酬率高達91.72%居冠，規模增幅也是唯一超過200%、達246.96%。
統一投信擁有優質的台股投研團隊，以紮實基本面研究著稱，強基金的品牌聲量在近年快速崛起，以三年報酬率來看，統一投信旗下有三檔績效逾100%的台股基金，統一奔騰基金以163.43%居全市場冠軍，統一黑馬基金135.04%為亞軍，統一台灣動力基金也達到106.82%，為投資人追求長期穩健的報酬，台股基金規模、績效的競爭優勢日益壯大。
展望台股後市，隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮，股市多頭行情確立鳴槍，統一投信表示，目前半導體庫存水位已回到健康水準，市場預期景氣週期於今年年底落底，除了庫存調整結束的正向因素以外，明年產業還有數項利多，半導體產業於明年進入正向循環，可望推升以電子為主的台股大盤走勢。
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