快訊

余天心結會「變天」？李乾龍：靠余天不如靠自己 三重可望重返藍天

Dcard總部中午再遭搜索 內湖警持搜索票進入帶回法務簽文件

T1聯盟／真的來了！「表弟」卡森斯加盟雲豹 下月桃園巨蛋亮相

台股基金五哥總體檢 統一投信三年規模增速、績效雙冠王

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股撐過2022年的低谷，加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道。示意圖／聯合報系資料照片
台股撐過2022年的低谷，加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道。示意圖／聯合報系資料照片

全球在過去三年歷經了美國聯準會（Fed）降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息，在高低跌宕的三年中，投資人把握投資機會，台股主動式基金三年規模成長幅度逼近八成；不過規模前五大公司因為報酬率、品牌聲量的落差，三年規模增幅40%~247%不等，成長速度已出現分歧。其中，統一投信三年規模增速、績效勇奪雙冠王。

台股撐過2022年的低谷，加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道，台股主動式基金規模也持續推進，根據投信投顧公會統計，截至11月底，台股基金總規模4,821.77億元，三年以來總規模成長78.66%。

若以公司別來看，規模前五強的公司，最新合計規模逼近3,000億元，市占率超過六成，幾乎主導整體台股基金市場。

而台股基金規模的成長是靠績效數字來說話，據晨星統計，台股基金規模前三大團隊的三年報酬率都超過五成，規模成長也都翻倍以上，其中，統一投信三年報酬率高達91.72%居冠，規模增幅也是唯一超過200%、達246.96%。

統一投信擁有優質的台股投研團隊，以紮實基本面研究著稱，強基金的品牌聲量在近年快速崛起，以三年報酬率來看，統一投信旗下有三檔績效逾100%的台股基金，統一奔騰基金以163.43%居全市場冠軍，統一黑馬基金135.04%為亞軍，統一台灣動力基金也達到106.82%，為投資人追求長期穩健的報酬，台股基金規模、績效的競爭優勢日益壯大。

展望台股後市，隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮，股市多頭行情確立鳴槍，統一投信表示，目前半導體庫存水位已回到健康水準，市場預期景氣週期於今年年底落底，除了庫存調整結束的正向因素以外，明年產業還有數項利多，半導體產業於明年進入正向循環，可望推升以電子為主的台股大盤走勢。

台股基金前五大投信近三年規模增幅、團隊績效比一比。資料來源：投信投顧公會、晨星。規模統計至2023/11/30。團隊績效至12/13。依三年報酬率排列。
台股基金前五大投信近三年規模增幅、團隊績效比一比。資料來源：投信投顧公會、晨星。規模統計至2023/11/30。團隊績效至12/13。依三年報酬率排列。

台股 美國聯準會

延伸閱讀

航海王、鋼鐵人怎麼選？法人這樣看

台股一般型基金 犀利

高息中小型ETF 漲相佳

13檔高息基金 淨值創高

相關新聞

台股下跌21點收17,652點 AI PC、鋼鐵族群仍強勢撐盤

外資放假、耶誕節假期即將來臨，進而影響台股今（18）日指數高檔震盪整理，收盤指數17,652.03點，下跌21.84點、...

台股基金五哥總體檢 統一投信三年規模增速、績效雙冠王

全球在過去三年歷經了美國聯準會（Fed）降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息，在高低跌宕的三年中，投資人把握投...

債券價格續漲 ETF 近一周前十強單周漲逾3.9%

隨聯準會（Fed）上周態度轉鴿，使市場對明年降息預期期待升溫，美債殖利率曲線大幅度下移，進一步激勵債券 ETF 價格漲勢...

復華台灣科技優息 00929 12月19日除息 預估配息0.11元

屢創紀錄的台股首檔月配息 ETF 復華台灣科技優息（00929）第六次配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，0...

「鴿」派當道！投等債、非投等債ETF哪個好？

美國聯準會（Fed）放鴿，該買哪種債券 ETF 好？國際資金流向告訴你，投資級債、非投資級債 ETF 上周同步吸金，但投...

仁寶醫療利多加持！買盤青睞、股價大舉拉升 直逼漲停

代工大廠仁寶（2324）持續衝刺智慧醫療佈局，上週宣布與台大醫院合作設立「射頻消融訓練中心」，總經理翁宗斌也在揭牌儀式上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。