債券價格續漲 ETF 近一周前十強單周漲逾3.9%
隨聯準會（Fed）上周態度轉鴿，使市場對明年降息預期期待升溫，美債殖利率曲線大幅度下移，進一步激勵債券 ETF 價格漲勢，其中又以長天期美債與高評級債券為主，前十強包括凱基美債25+（00779B）、凱基金融債20+、元大投資級公司債等，單周漲幅達4.2%以上，今（18）日價格也持續上揚。法人表示，持續看好長天期美債未來表現，但提醒投資人，經濟狀態變化快速，風險仍在，故可待逢回時分批布局，或以定期定額方式存債。
法人指出，2023年最後一次聯準會 FOMC 會議結束，聯邦基準利率符合市場預期維持在5.25%至5.50%區間不變，不過美國聯準會進一步釋放出2024年將展開降息行動的訊號，利率點陣圖預估明年將至少降息75個基點（3碼），帶動美債殖利率曲線大幅度下移。
觀察上周債券型 ETF 表現，依周漲幅排序，前十名包括：凱基美債25+、凱基金融債20+、元大投資級公司債、中信ESG投資級債、群益投資級電信債、中信投資級公司債、國泰10Y+金融債、新光A-BBB電信債、第一金金融債10+、凱基AAA至A公司債，以長天期美債與高評級債券為主，十檔ETF於上周皆漲逾3.9％。
凱基美債25+基金經理人郭修誠表示，前預期2024年美國通膨將緩步降至聯準會目標區間，經濟增速低於長期平均；美債利率反映通膨下行及經濟放緩預期，預期利率將呈現區間震盪下行格局，持續看好長天期美國公債的未來表現；不過經濟狀態變化快速，不確定性風險猶在，因此建議投資人可待市場逢回時分批布局，或以定期定額方式持續存債，為投資組合持續增加部位。同時應以資產配置的角度，依據個人的投資風險屬性適當配置美國公債ETF，投資績效才能持盈保泰。
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