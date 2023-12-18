債券價格續漲 ETF 近一周前十強單周漲逾3.9%

隨聯準會（Fed）上周態度轉鴿，使市場對明年降息預期期待升溫，美債殖利率曲線大幅度下移，進一步激勵債券 ETF 價格漲勢，其中又以長天期美債與高評級債券為主，前十強包括凱基美債25+（00779B）、凱基金融債20+、元大投資級公司債等，單周漲幅達4.2%以上，今（18）日價格也持續上揚。法人表示，持續看好長天期美債未來表現，但提醒投資人，經濟狀態變化快速，風險仍在，故可待逢回時分批布局，或以定期定額方式存債。

法人指出，2023年最後一次聯準會 FOMC 會議結束，聯邦基準利率符合市場預期維持在5.25%至5.50%區間不變，不過美國聯準會進一步釋放出2024年將展開降息行動的訊號，利率點陣圖預估明年將至少降息75個基點（3碼），帶動美債殖利率曲線大幅度下移。

觀察上周債券型 ETF 表現，依周漲幅排序，前十名包括：凱基美債25+、凱基金融債20+、元大投資級公司債、中信ESG投資級債、群益投資級電信債、中信投資級公司債、國泰10Y+金融債、新光A-BBB電信債、第一金金融債10+、凱基AAA至A公司債，以長天期美債與高評級債券為主，十檔ETF於上周皆漲逾3.9％。