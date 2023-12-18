「鴿」派當道！投等債、非投等債ETF哪個好？

美國聯準會（Fed）放鴿，該買哪種債券ETF好？國際資金流向告訴你，投資級債、非投資級債ETF上周同步吸金，但投等債仍略勝一籌。

統計過去一周各類債市ETF普遍呈現資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入107.75億美元，其中，美國、全球、歐洲、新興市場、新興當地貨幣債分別獲80.43億、20.91億、3.55億、1.76億、0.1億美元資金淨流入。

就債券信評類別而言，投資級債ETF獲58.87億美元淨流入，而非投資級債 ETF 資金也有25.36億美元的資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，聯準會利率最終若降至近3%，以期限溢酬1%估算，美國十年期公債殖利率至少是4%，若再考量財政部因赤字而增加發債，長天期殖利率仍可能有回揚風險，持續看好偏中期的高品質債表現。