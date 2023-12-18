仁寶醫療利多加持！買盤青睞、股價大舉拉升 直逼漲停

代工大廠仁寶（2324）持續衝刺智慧醫療佈局，上週宣布與台大醫院合作設立「射頻消融訓練中心」，總經理翁宗斌也在揭牌儀式上透露，未來3年旗下醫療事業帶來的獲利將佔整體一成，因此帶動股價走勢大幅拉升，今（18）日以33.4元開出後，獲買盤搶進，股價一度觸及36.2元，上漲3.15元、漲幅高達9.53%，逼近漲停，走勢可說是相當驚人。

仁寶除了透過旗下工研院非專屬技轉授權的「射頻熱消融系統（iRFA）」拿下2023全球百大科技研發獎R&D 100 三項大獎，並成功藉此技術獲得了 TFDA 以及美國 FDA 上市許可，並於上週五攜手台大醫院在台大社科院內，合作設立「射頻消融訓練中心」並完成揭牌，進一步替國內腫瘤治療服務量能大添充沛資源，成功吸引投資人目光。

仁寶表示，這款最新治療方式能應用在肝膽腫瘤、甲狀腺結節等疾病，已獲得美臺兩國上市許可，而翁宗斌則透露，集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，目前已經顯著優於PC，連帶讓淨利率在幾年內成長數倍，這不僅是受到集團持續多角化佈局的影響、也是近年朝毛利較高的智慧醫療領域，不斷衝刺帶來的結果。

據悉，仁寶日前公布11 月營收846.4億元，月減3.3%、年增4.1%，累計前 11 月營收 8,771.77 億元，年減幅度達12.3%，不過幸好醫療事業利多不斷，隨著集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，外界也看好後續走勢，三大法人上週五也從賣轉買，買超逾1,108張，其中又以投信買超最多，達1,920張，相當驚人。