鮑爾高「鴿」停止升息！00933B上市2月規模逾200億

美國聯準會（Fed）在12月13日的最新利率決議，主席鮑爾暗示升息循環結束、明年將降息3次後，激勵當日債券ETF價量齊揚，其中國泰20年美債（00687B）全日成交量創高達9.4萬張，隔日持續刷新自身紀錄，成交爆量達13萬張，連兩日勇冠原型債券ETF。

國泰投信表示，Fed政策立場正式由鷹轉鴿，帶動金融情勢趨寬鬆，而美國在經濟持續穩健擴張的環境下，有利台美股、債券延續多頭走勢，預期明年多數時間有機會呈現股債雙多。

早在本月FOMC會議公告前，隨著美國10年期公債殖利率不斷回落，加上預期升息循環見頂，市場早已提前反應，投資人紛紛進場加碼債券 ETF。

觀察12月以來（截至12月8日）債券 ETF 受益人數增加幅度，布局於「投資級金融債」的國泰10Y+金融債以9.24%的成長幅度居冠，總受益人數來到4.7萬人，系出同門的國泰20年美債則以8.03%緊追在後，總受益人數更突破10.2萬人。

而可快速取得曝險、放大收益的美債正2 ETF 如國泰20年美債正2，交投同樣明顯升溫，近五日均量已來到近4萬張（12月8日~12月14日）。但國泰投信提醒，槓桿產品波動亦較大，宜做為短期操作工具，同時投資人也應善設停利停損價位。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕補充，截至12月13日，00933B追蹤指數存續期間逾12年，平均到期殖利率5.42%，現階段進場持有，除了能穩定領息外，更有望在降息循環啟動後賺取資本利得。此外，00933B預計於明年1月底進行成立後的首次配息評價，期間預估將累積3.5個月的豐碩債息。

隨著債市買氣爆棚，安全性更高的金融債獲投資人青睞，00933B僅成立兩個月，基金規模即在12月13日突破新台幣200億元大關，已發行在外受益權單位總數也達可募集額度上限，國泰投信官網公告自12月15日起暫停受理00933B初級市場申購，並已遞出追加募集申請，一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易。

法人分析，國泰10Y+金融債為債券市場上首檔月配息搭配收益平準金機制的產品，滿足投資人想穩定領息的需求，有望在追募籌碼釋出後，再掀起一波存債熱潮。