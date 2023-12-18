12/18【早晨財經速解讀】不鴿不行？鮑爾到底在想什麼？道瓊天天創高 漲勢擋不住？

道瓊工業指數上周五（15日）連續三天刷新收盤高峰，標普500指數則連漲七周，締造六年來最久周線漲勢。聯準會（Fed）上周既已送了耶誕大禮，在2023年剩下的兩周裡，顯然沒有人願當掃興的搗蛋鬼。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股帶勁道瓊連三天創高 標普500連七周走揚

儘管Fed聯準銀行總裁威廉斯上周五表示，決策官員這次開會並未熱烈討論何時降息，有意替市場降溫，但美股並未因此氣餒。標普500指數收盤變動不大，但道瓊和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，三大指數周線全都收漲2%以上。

費城半導體指數上周五續漲0.5%，不僅連漲七日，也再創收盤新高。倒是台積電ADR收跌0.9%，中止連七日漲勢，較台北交易溢價9.4%。

在Fed實際降息之前的空檔，往往才是有利的投資時機。Shares投資策略主管查德胡瑞指出，1990年來五次升息周期中，Fed在最後一次升息和第一次降息之間平均持續十個月，平均而言，按兵不動的間隔期間股債券回報會比在第一次降息後的期間要高。

利率風向變了，分析師對明年美企獲利尚未改變

金融環境丕變，聯準會（Fed）已準備開始降低利率，美股也接近或達到歷史新高。但有一件事尚未跟著改變：華爾街對企業獲利的預測。

據彭博行業研究（BI）整理的數據，分析師預測標普500指數成份股企業2024年每股獲利將達到約247美元，相當於5月5日的水準。這段期間裡，標普500指數上漲了14%。然而，華爾街對明年企業獲利預測幾無變化，僅在每股243到248美元之間波動。

債市投資人預期Fed將全速降息，Fed官員澆不熄熱情

金融市場對美國聯準會（Fed）最快明年3月降息的預期正在升溫，Fed兩位官員對這種預期潑了冷水。另外，歐洲央行和加拿大央行也可能不會在短期內迅速轉為鴿派立場。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯15日向CNBC表示，官員還在思考政策是否足夠讓通膨回到2%目標，現在開始考慮降息還為時過早；威廉斯在Fed利率決策擁有常任表決權。他表示，光是思考在明年3月降息就是件「不成熟」的事。

不過，上周全球債市大幅上漲，已使投資人不再認為美國及其他國家的利率將「更高、更久」，債市甚至將美國聯準會（Fed）釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。

美國10年期公債殖利率已降到4%以下，為8月以來低點；對政策最為敏感的2年期殖利率更降到5月來低點。10年期德債殖利率也降到9個月來低點。

上周五利率期貨市場行情顯示，投資人目前預期2024年Fed共將降息6碼，從目前的5.25-5.50%降到3.75-4.00%，最早將於明年3月起降。

海運業避衝突暫停紅海航線 勢推升運價

葉門武裝分子頻頻攻擊行經紅海的船隻，海運巨頭地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag Lloyd）均暫停紅海航線。這可能會推升航運運價，帶動相關業者股價跳高。但巴拿馬運河運量大減之際，又有航程受阻，可能導致供應鏈的運輸時程遭到耽擱。

貨運經紀商Flexport在網誌發文指出，與航行蘇伊士運河相比，繞道南非需多花七到十天。船隻取道紅海，通過蘇伊士運河，是往來歐洲和亞洲間的捷徑。

馬士基15日在丹麥股價大漲7.9%，赫伯羅德的德國股價大漲16.4%，主要是預期航運受干擾，將有助減少航運運能的供給過剩。

傳大陸至少8省通知政府部門和國企禁用蘋果手機

彭博引述知情人士報導，在過去的一兩個月裡，中國至少有8個省份（包括繁榮的沿海地區）的多家國有企業和政府部門指示員工開始攜帶本地品牌。知情人士說，這擴大了9月的規定，當時是北京和天津的少數機構開始告訴員工將外國產品留在家中。

彭博報導禁令擴大後，蘋果股價上周五跌至盤中低點、周五紐約收盤下跌不到1%至197.57美元，但在盤後交易中進一步下跌。