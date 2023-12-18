台股類股由上而下 電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會這2天轉趨鴿派的言論，引發市場期盼2024年將降息，聯準會主席鮑爾的談話，亦挹注市場更多信心，美股正向動能，進而激勵台股近期表現，加上元月效應，類股快速輪動，交投熱絡。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤勢主要仍處在庫存調整結束、2024年需求有望逐步恢復成長，以及市場高度期待聯準會降息等多方正面因素支撐下，市場持股信心不墜，在交投增溫、資金快速輪動下，各類股的權值股多有所表現。

就近期產業面而言，安聯投信台股團隊表示，AI題材仍是長期趨勢，但受到CoWoS產能緊繃影響、短期數字無法跟上市場期待；全球科技自行研發晶片成趨勢，看好矽智財、客製化晶片主題；手機與PC急單；記憶體漲價效應可望延續到2024年第一季。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股亦有機會成為盤面資金青睞的對象、可望有較好的表現。就策略上，市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新興市場資金動能。我們認為各類股由上而下，現階段由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。

在關注方向上，安聯投信台股團隊表示，長線的科技趨勢成為驅動產業擴展重要動力來源，可關注如矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等；永續趨勢所帶動的綠能相關機會，亦可關注如電動車相關等；需求可望回升的消費性電子機會如筆電及手機等；另受惠循環低點或具有評價優勢的標的，可關注如具有低基期題材，或庫存回補題材等利基產業。