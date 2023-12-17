上周靠這三大族群 台股創今年收盤新高

台股上周五(15)收在17,673點，再創今年來收盤新高。根據臺灣證券交易所統計，上周成交量前三大族群分為半導體、電腦及周邊設備、為電子零組件。

據證交所資料，15日發行量加權股價指數收盤為17,673.87點，較前一周(8日)的17,383.99點上漲289.88點，漲幅約為1.67%，台灣50指數收盤為13,161.81點，較前一周的12,891.28點上漲270.53點，漲幅約為2.10%，寶島股價指數收盤為20,284.14點，較前一周的19,960.96點上漲323.18點，漲幅約為1.62%。產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲4.57%為最大，跌幅以電機機械類指數下跌1.61%為最大，未含金融類指數上漲260.15點，漲幅約為1.73%，未含電子類指數上漲164.15點，漲幅約為0.89%，未含金融電子類指數上漲112.45點，漲幅約為0.75%。

上周集中交易市場總成交金額為1兆7,663.75億元，全體上市股票成交金額為1兆6,295.67億元，股票成交量周轉率為2.50%；各產業上市股票交易成交金額前三名方面，第一名為半導體類5,372.81億元，占全體上市股票交易金額32.97%；第二名為電腦及周邊設備類2,421.33億元，占全體上市股票交易金額14.86%；第三名為電子零組件類1,943.03億元，占全體上市股票交易金額11.92%。成交量周轉率前三名產業依序為第一名電器電纜類7.87%、第二名電機機械類7.01%、第三名電腦及周邊設備類6.81%。

累計今年年初開盤迄今共229個交易日，集中市場總成交金額為64兆2,545.32億元，市場日平均成交金額為2,805.87億元，股票成交量週轉率為97.91%，股票日平均成交量周轉率為0.43%。15日時，全體上市公司市場總值為55兆9,375.12億元，較8日市值55兆127.41億元增加9,247.71億元，增幅約為1.68%。