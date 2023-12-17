年終多頭衝刺股 買氣旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股距年底封關僅剩兩周，上周指數漲幅1.67%，盤中衝高到17,743點刷新今年新高；三大法人鎖定11月營收月增及年增具基本面題材個股拉抬，股價持續走高的宏碁、啟碁、力成、華城、中工等14檔「多頭衝刺股」，將是集團與法人催化作帳行情的吸睛焦點。

時序邁入年底，隨各方多頭勢力積極作帳，帶動台股價漲量增，指數不斷創高走揚。上周五集中市場爆出4,484億元大量，單周成交量也是今年7月以來最大，雖然解套與獲利了結賣壓浮現，致使多空交戰激烈，不過多頭仍略勝一籌。

法人指出，年底前具有基本面與籌碼面等雙優勢的個股，將是盤面交投亮點。根據CMoney統計，11月營收月增及年增、近期股價強勢、且具三大法人買超逾5,000張的「多頭衝刺股」包括：宏碁、啟碁、力成、亞力、正崴、華城、中工、永豐餘、群益證、東陽、健鼎、中纖、炎洲、漢唐等股。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

安聯投信投資長張惟閔表示，台股基本面有望持續改善，升息不再是影響股市表現的主要因素；科技產業庫存調整可望完成，應能開啟新的循環；塑化等傳產迎來周期低點，可望走向上升周期。凱基投顧董事長朱晏民也表示，庫存回補、通膨趨緩所帶來的雙位數企業獲利成長預估，將成為支撐2024年全球股市的主要力量。

過去一周在三大法人加碼下，科技股的啟碁、力成與正崴漲幅有雙位數，傳產股的中工漲幅也超過10%；法人布局的這些個股分布在AI、記憶體及電力相關領域，以及傳產的鋼鐵與資產股；群益證積極衝刺市場占有率有成，也帶動股價攀高。

第一金投顧董事長陳弈光表示，基本面露曙光，搭配美國可望停止升息而帶來的資金行情拉升台股；外資接下來進入休假模式，台股由內資主導機會大增，有望讓台股多頭行情一波到頂。

2024 台股 基本面

延伸閱讀

息收族想參與除息來不及上車 今年還有這檔ETF配息壓軸！

今年壓軸配息 兆豐龍頭等權重00921單次配息率1.1%

台股拚「萬八」 經理人：布局主動型基金抓緊AI大趨勢

聯準會暗示大降息！ 專家看好2024下半年、「這類台股」將起飛？

相關新聞

年終多頭衝刺股 買氣旺

台股距年底封關僅剩兩周，上周指數漲幅1.67%，盤中衝高到17,743點刷新今年新高；三大法人鎖定11月營收月增及年增具...

四大關鍵 牽動股債行情

美聯準會（Fed）日前決策會議不僅利率連三凍，且釋出鴿派論調，預期2024年有望降息3碼，加上作夢行情加持，市場投資情緒...

FOMC煽火價量齊揚 短線選擇「冷門股」有看頭

本周台股繼續突破，特別在FOMC會後大盤步伐加快，一度逼近17,800點，再創年度新高，終場加權指數收1,7673.87...

台股高檔震盪機會大 法人分析「7多空因素」：預估上看18500點

展望2024年，宏遠投顧預期台股高檔震盪機會大，因此，操作難度也隨之提升，全年指數區間落15,000~18,500點，預...

美股道瓊續創高 法人：台股連6漲穩站所有均線

美股15日多數上漲，道瓊指數第3個交易日創新高，台股15日價漲量增，終場上漲20點收在17673點，續創今年收盤新高，外...

元月效應、趨勢與低基期題材輪動 台股動能增

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會這兩天轉趨鴿派的言論，引發市場期盼2024年將降息，聯準會主席鮑爾的談話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。