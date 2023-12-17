年終多頭衝刺股 買氣旺

台股距年底封關僅剩兩周，上周指數漲幅1.67%，盤中衝高到17,743點刷新今年新高；三大法人鎖定11月營收月增及年增具基本面題材個股拉抬，股價持續走高的宏碁、啟碁、力成、華城、中工等14檔「多頭衝刺股」，將是集團與法人催化作帳行情的吸睛焦點。

時序邁入年底，隨各方多頭勢力積極作帳，帶動台股價漲量增，指數不斷創高走揚。上周五集中市場爆出4,484億元大量，單周成交量也是今年7月以來最大，雖然解套與獲利了結賣壓浮現，致使多空交戰激烈，不過多頭仍略勝一籌。

法人指出，年底前具有基本面與籌碼面等雙優勢的個股，將是盤面交投亮點。根據CMoney統計，11月營收月增及年增、近期股價強勢、且具三大法人買超逾5,000張的「多頭衝刺股」包括：宏碁、啟碁、力成、亞力、正崴、華城、中工、永豐餘、群益證、東陽、健鼎、中纖、炎洲、漢唐等股。

圖／經濟日報提供

安聯投信投資長張惟閔表示，台股基本面有望持續改善，升息不再是影響股市表現的主要因素；科技產業庫存調整可望完成，應能開啟新的循環；塑化等傳產迎來周期低點，可望走向上升周期。凱基投顧董事長朱晏民也表示，庫存回補、通膨趨緩所帶來的雙位數企業獲利成長預估，將成為支撐2024年全球股市的主要力量。

過去一周在三大法人加碼下，科技股的啟碁、力成與正崴漲幅有雙位數，傳產股的中工漲幅也超過10%；法人布局的這些個股分布在AI、記憶體及電力相關領域，以及傳產的鋼鐵與資產股；群益證積極衝刺市場占有率有成，也帶動股價攀高。

第一金投顧董事長陳弈光表示，基本面露曙光，搭配美國可望停止升息而帶來的資金行情拉升台股；外資接下來進入休假模式，台股由內資主導機會大增，有望讓台股多頭行情一波到頂。