四大關鍵 牽動股債行情
美聯準會（Fed）日前決策會議不僅利率連三凍，且釋出鴿派論調，預期2024年有望降息3碼，加上作夢行情加持，市場投資情緒獲得提升，全球股債同歡。綜合元大、國泰、富邦、群益、中信投信等五大機構法人看法，2024年第1季行情走向觀察重點包含聯準會（Fed）決策、經濟數據、選舉及信用風險等。
元大投信董事長劉宗聖指出，歷史經驗顯示，在「維持」高利率到正式降息這段期間，股市不會率先反映經濟基本面陷入衰退疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修帶動的行情。
債券將受惠利率風險降低，一改過去美國暴力升息階段的高波動，重拾固定收益避險性質。預期後續觀察重點，在於市場對Fed政策預期，將牽動股市評價與債市表現。
富邦投信投資策略師徐翊達認為，股票投資有兩大觀察重點，2024年進入庫存回補經濟復甦周期，第一項就是觀察各國出口是否在2024年3、4、5月延續今年下半年復甦力道。
其次，2024年是各國大選年，1月台灣選舉、5月印度大選、11月美國總統大選，在目前復甦初期政策走向非常關鍵，若選舉出現變化，對未來政策恐怕就有重新評估必要。
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