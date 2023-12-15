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康霈現增募足30.4億 預計明年股票分割申請主板上市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

康霈（6919）完成30.4億元現金增資，將推動旗下新藥注射劑的局部減脂全球多國多中心三期樞紐試驗（Pivotal Study）、與罕病竇根氏症臨床試驗；康霈表示，預計明年完成股票分割後，向證交所正式申請主板上市。

康霈指出，今年辦理800萬股現金增資，每股認購價格380元，吸引投資人超額認購，已募足30.4億元。此次增資款將用於推動旗下新藥注射劑的局部減脂全球多國多中心三期樞紐試驗與罕見疾病竇根氏症（Dercum’s Disease）的Phase 2b臨床試驗。

康霈表示，已向澳洲HREC提出局部減脂之多國多中心三期樞紐試驗IND申請，公司後續將進行本試驗於美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）及其他收案國家的臨床試驗申請，並在美國FDA核准執行後開始收案。

康霈進一步說明，已完成向美國FDA遞交竇根氏症Phase 2b臨床試驗申請；康霈表示，竇根氏症2030年全球市場預估近200億美元，目前全球尚無治療罕見疾病竇根氏症的藥物或產品核准上市，也缺乏有效的緩解療法。

康霈指出，已在今年完成一項治療竇根氏症之二期臨床試驗，同時，已向美國FDA提出治療竇根氏症的孤兒藥資格認定（Orphan Drug Designation, ODD）申請，以加速後續臨床研究與商品化。

美國 FDA

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