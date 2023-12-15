FOMC 停止升息、短線市場反應熱絡 法人喊：趁勢布局主動式台股基金

FOMC停止升息， FED給予明年降息3碼的較接近市場預期訊息，開啟明年降息循環的序曲，短線市場反應熱絡。同時，聯邦基金期貨利率顯示2024年基準利率將達到3.85%，股市應有正面幫助，法人建議投資人可在趁勢布局主動式台股基金，爭取贏得超額報酬機會。

美國聯準會在昨（14）日會議再次宣布維持聯邦資金利率不變在5.0%~5.25%，聯準會三度停止升息，符合市場預期。本次點陣圖出現下調，2023~2026年利率預測中位數為5.4%、4.6%、3.6%、2.9%，結束升息循環應為市場及FED共識。明年預期將進入降息循環，雖降息強度仍具變數，但已無硬著陸的可能性大增，代表美國經濟衰退風險降低下，中長期資本市場表現並不看淡。

今年績效報酬率在80%之上的台股基金，包括日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金、路博邁台灣5G股票基金、野村高科技基金、日盛台灣永續成長股息基金、野村e科技基金、路博邁台灣5G股票基金、瀚亞菁華基金，今年以來績效分為103.2%、94.2%、89.8%、88.7%、88.4%、87.2%、84.8%、82.4%、80.5。

日盛上選基金研究團隊表示，通膨有所緩解，但仍處在高檔。由最新點陣圖顯示，超過一半以上之FOMC成員預期，2024年將至少降息3次，每次1碼，降息立場更為鴿派，同時2025年將再降息4次，長期目標利率為2%至2.25%區間。此次更為偏鴿之聲明，將有利股市風險偏好提升。

另外，受惠美國FED態度轉為鴿派，總經干擾股市的情況將慢慢改善，股市漲跌重回基本面。展望後市，產業庫存消化近後段，美國經濟又十分有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利。產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業亦可同步關注。

聯邦投信投資長吳裕良表示，明年降息循環開啟明顯有利於投入龐大債券部位的保險資金控類股，另外短線科技類股包括半導體也將明顯受惠。惟明年美國上半年經濟衰退的風險也同步增加，科技類股中線具有估值偏高風險。聯邦投信仍看好台股未來表現，短線會逢高部分調節科技與半導體類股，中長線則布局金融股、景氣循環類股偏多操作。