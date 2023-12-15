2024亞債投資露曙光

面對2024年全球總經環境、高利率環境、主要央行政策方向，以及各地市場復甦狀況步調不一等諸多情況下，亞洲債券有望提供投資人在擬定投資組合、掌握潛在多元收益與緩和市場波動的潛在影響中，更多韌性的機會。

安聯環球投資亞太地區固定收益投資總監曾錚表示，隨著成熟市場2024年將面臨成長趨緩、持續通膨以及更波動的市場，亞洲債券市場則在相對穩健基本面與相對合理評價面等利基支撐下，更具投資價值。

曾錚表示，相較於美國和全球債券，亞洲債市尤其是中國以外市場，表現出更強的韌性，一方面受惠美國利率政策觸頂；另方面，中國鄰近許多亞洲經濟體成長前景良好，供應鏈變得比較多元化和區域化，亦強化亞洲債券市場基本面，深具潛力，並在波動的市場環境中，有望緩和波動、強化下檔風險。

展望後市，曾錚表示，新興債市整體評價面合理，其中，亞洲債市受惠於當地經濟動能增溫，更具投資吸引力。根據國際貨幣基金(IMF)針對2024年GDP成長預期，2024年亞洲(除中國外)，預期將貢獻全球三分之二的經濟成長；其中，南亞地區可望在下一個十年創下最高的生產力和成長潛力。

就成長潛力，曾錚進一步分析，根據2022年日本貿易振興機後針對未來擴稱產能計畫調查顯示，乘著南向供應鏈與年輕勞動力的浪潮，受惠於南亞當地人口結構的優勢，南亞有望從中國分散供應鏈中成為首要受惠的區域。

另一方面，曾錚表示，東南亞在政治穩定性得分較高，政治穩定與具爭力的基建有助於掌握成長機會。譬如從部分南亞國家的整體經常帳與財政收支來看，總體基本面改善有助於信評維持在正向軌道上；再就基本面，亞洲銀行體系統與企業資產負債表現亦相對正面。

曾錚表示，亞洲銀行具有強健的流動性與資本額，有利亞債市場；其中，亞洲投資等級公司債具有低負債比與高流動性。就資金面，亞洲債券市場也正迎頭趕上全球固定收益市場的規模，考量成長潛能，包括印度與東協五國未來有機會在全球債券市場中扮演更吃重的角色。除此之外，由於亞洲各國加強互動往來，意味著減少對OECD國家的依賴；換言之，在資金流向重新洗牌下，有助於降低在歐美市場的Beta值。

曾錚認為，亞洲債券市場在良性循環下，啟動值得留意的投資契機，包括經濟成長、總經環境改善、資本市場成長、較低的匯率波動與較高的資產價值，建議可提高配置比重。

就機會面，曾錚表示，亞洲債券評價面實屬合理。亞洲投資級債信用利差相對於歷史和其他投資級債市場而言，評價面合理；亞洲當地貨幣收益率相對美國公債較低，與其他新興市場相比，相對於美國公債的Beta值也較低。

曾錚表示，亞洲債券具多元機會，也有助於提供相對具競爭力的風險回報；譬如亞洲投資等級債夏普值高於全球、亞洲當地貨幣的夏普值亦高於其他政府債券。再就扮演分散角色上，亞債是市場波動的解藥良方。

歷史經驗顯示，在極端市場波動中，亞洲投資等級債修正幅度往往較低；在美元走強與美債利率較高期間，亞債亦有機會提供比其他新興市場更好的收益機會與相對緩和的匯率波動。此外，亞洲非投資等級債表現優於區域股票市場；若就殖利率角度來看，亞洲非投資等級債仍是殖利率較高的固定收益市場。