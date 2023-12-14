證交所舉辦ESG指數化商品投資研討會 發掘永續投資發展新商機

為掌握永續投資趨勢，發揮ESG投資影響力，臺灣證券交易所12月14日舉辦ESG指數化商品投資研討會，邀請產業專家代表，暢談永續投資未來發展趨勢，發掘多元永續商機，吸引資產管理業及證券業界超過120位嘉賓參與盛會。

證交所總經理簡立忠致詞表示，ESG已經不再只是風險管理的一部分，企業和投資者都可以利用ESG指數化商品發揮對市場的影響力。證交所做為資本市場重要平台，配合政府淨零排放與主管機關永續政策，偕同市場參與者發展多元化ESG商品，達成永續結合創新的目標，發揮證交所的責任與使命。

ESG商品數量與資產規模逐年成長，反映投資人對永續投資的重視程度，隨著我國持續提升ESG資訊揭露，市場參與者繼續發展更多商品，引導資金投入永續，讓企業更加重視ESG，形成正向循環。適逢台灣發展指數化投資已經邁入第20年，市場有更堅實的基礎來拓展永續投資領域和發掘更多商機。

這次研討會包含一場專題演講及兩場專題座談。專題演講人資誠永續發展服務公司總經理張瑞婷表示，全球與臺灣的永續投資占總體投資比例已接近四成，但依據調查顯示，國內仍有數據揭露不足、績效難以比較與如何衡量影響力等挑戰須克服，而全球投資人亦對於永續報告書資訊信心不足。

未來應參照國際標準持續強化ESG資訊揭露，並加強永續資訊確信，質量並重，將有助於永續投資發展。投資人除重視永續資訊揭露外，更加關注企業如何結合永續議題與商業模式，對投資決策將產生關鍵性影響。現正是所有市場參與者加速前進的最佳時刻，企業落實永續發展策略、強化資訊揭露，金融機構與企業議合，共同關注多元ESG議題，引領資金流入ESG表現良好企業，共創共贏，展現永續投資價值。

首場座談「掌握永續投資發展趨勢與影響力」由證交所副總陳麗卿主持，座談與談人包含臺北大學金融與合作經營學系特聘教授兼全球變遷與永續科學研究中心主任池祥麟教授、納斯達克亞太區指數業務主管葉緻慧及貝萊德投信董事長謝宛芝。會中深入討論全球永續投資的發展現況、低碳轉型的驅動因素及關鍵、ESG趨勢塑造新的投資機會等等，特別聚焦於臺灣市場中所涉及的機會與挑戰，探討在快速且多元的環境中，如何善用各界的力量，發揮永續投資在經濟和社會層面的深遠影響力，共同推動台灣永續金融的發展。

第二場座談「發掘ESG指數化商品多元商機」由臺灣（1711）指數公司總經理卓碧華主持，與談人包含中華民國退休基金協會副理事長楊曉文、中華民國證券商業同業公會新金融商品委員會召集人吳仁傑、中國信託投信總經理陳正華。ESG指數化投資商品已成為退休基金、指數金融商品實現永續投資簡便而有效的重要工具之一。退休基金因重視長期穩定的績效報酬，國內最常採取「負面/排除性選股」策略，未來可參考國際趨勢如日本GPIF關注環境或社會議題。

ETF和ESG已成為兩大顯學，落實ESG投資也需兼顧績效表現，運用ESG搭配其他主題可能是ETF未來重要的發展方向。ETN為投資人提供小額投資管道，使得ESG投資更加便利。同時為滿足投資者需求，商品發行人將持續設計ESG商品，資金挹注帶動企業重視ESG工作成效，促成市場參與者共同追求永續發展的良性循環。