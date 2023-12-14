外資買超台股逾300億元 買最多竟是這族群

台股今（14）日開高走高，最高一度拉升至17668.35點，終場收在17653.11點，上漲184.18點，成交量3830.69億元，三大法人買超340.58億元。外資買超338.22億元。其中外資今日買超中信金（2891）最多，總計買超26,834張，為連續第三日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超338.22億元，投信買超41.67億元，自營商賣超（合計）39.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.07億元，自營商（避險）賣超35.23億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是中信金、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50、富邦金（2881）、台積電（2330）、國泰永續高股息、開發金（2883）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、復華富時不動產。

聯準會今（14）日凌晨決定將政策利率區間維持不變，而 Fed 官員們傾向在新的一年降息75個基點（3碼），帶動資本市場反彈，而外資今日大舉買超金融股，前10名中包含中信金、富邦金、開發金、國泰金、玉山金等五檔。

聯準會（Fed）周三連續三次開會決議維持利率不變並表明通膨降溫甚於所料，Fed主席鮑爾並未反駁近期降息的可能性，金融市場為此大為振奮，市場幾乎押注3月篤定降息。

Fed官員一致決議維持聯邦資金利率目標區間在2001年以來最高水準5.25%至5.5%。利率點狀圖顯示，決策者2021年3月來首度預測不會再進一步升息。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是元大美債20正2（00680L）、元大滬深300正2（00637L）、群益台灣精選高息（0056）、群創（3481）、華泰（2329）、富邦越南、定穎投控、中信中國高股息（00752）、富邦恒生國企正2（00665L）、國泰20年美債正2（00688L）。