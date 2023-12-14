手握逾400億公共工程在手案量 工信爆逾11萬張大量上漲

營造股在承攬工程案量創高下，可望推升未來1~2年的毛利率表現，受惠於年底入帳高峰、在手案量多等題材，推升相關個股近期股價表現；工信（5521）上月拿下花東地區鐵路雙軌電氣化計畫標案，目前在手公共工程案量超過400億元，今（14）日股價開高震盪，一度拉升至15.6元，創2018年4月以來的新高，盤中爆出逾11萬張的成交量。

台股今日以17,482.38點開出，一度拉升至17,668.35點，盤中大漲逾百點，各類股上漲居多，營造股中漲跌互見，工信在盤中爆出逾11萬張的大量，股價盤中震盪，早盤以15.1元開高，一度翻黑下滑至14.3元，盤中高點為15.6元，創2018年4月以來的高價，盤中振幅逾8%。

工信是以承攬公共工程為主的營造廠，上月與俊吉營造一起拿下交通部鐵道局主辦「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 CB02 標光復至瑞穗土建及軌道工程」標案，得標金額88.38億元。

工信今年上半年取得「空軍 H007 工程」、「環狀線北環段 Y19-Y20 土建及水電環控區段標工程」、「前鎮漁港泊區疏浚工程」等工程，總金額約 185 億元，統計近一年公共工程在手案量超過400 億元。

統計工信今年來股價漲幅逾倍，今日盤中創下逾5年新高，盤中成交量居第二大，僅次於矽統（2363）；以成交量來看，還有一檔營造股也是爆出大量，中工（2515）早盤以12.1元開高，一度拉升至12.25元，盤中成交量逾7萬張，不過股價卻是上攻乏力，盤中翻黑。