2024台股聚焦成長與循環 擇優取利

安聯投信投資長張惟閔表示，2023年台股在關鍵因子AI的驅動下，在全球主要市場中表現名列前茅、闖出一條獨具一格的路；看待2024年，台股有望前低後高，建議擇優取利，AI仍是最重要主題，聚焦長線趨勢與循環題材。

張惟閔表示，安聯投信投先前定調2023年台股會是柳暗花明又一村、動盪的一年但機會也隨之浮現；如今來看，2023年確實是台股的好年；第二季起AI成為帶動全球股市動能主要因子，台股明顯受惠在全球科技產業鏈中的關鍵角色；以原幣計價表現僅落後日股；若以美元計價則領先其他主要股市。

檢視推動今年台股的關鍵力，張惟閔表示，ChatGPT帶動AI軍備競賽，相關供應鏈成為台股最佳後援。台股中以電子股為主，占比逾六成，全球科技業表現對台股表現具有高度影響；2023年第二季輝達大幅上修營運展望，在此AI旋風背後所釋出的關鍵意涵，也再次撼動市場。

根據歷史經驗，台股結構明顯受惠於科技產業結構改變與連續兩年繳出穩健的獲利表現。回顧自2000 年來，技術創新和科技產品更新換代明顯成為推動科技公司結構性獲利成長的關鍵動能；以此來看，AI所帶動的創新產業需求、補庫存效應，以及AI發展所帶動的相關需求，均有望成為挹注相關供應鏈獲利與成長動能來源。

展望2024年，張惟閔表示，就投資環境上，整體來看，上半年可能不確定性較高，加上目前台股位階較高，可能使市場信心較為不足；但下半年隨不確定性逐漸釐清，預期股市也可望逐漸反應個股基本面。

就投資機會上，張惟閔強調，產業成長主軸仍以AI為最重要主題；車用電子長線趨勢亦是可關注的重點；此外可留意消費性電子需求回溫機會是否明確；傳產等循環性產業則可留意週期低點或評價面來伺機布局。

以AI為例，張惟閔表示，AI競賽進入第二階段 盈利模式決定後續動能。目前AI需求以雲端服務商為主力，明年主要服務商的資本支出展望重回成長軌道，對AI伺服器需求持續，支撐晶圓代工成長；此外各業者自行設計晶片的趨勢，將有助於支撐ASIC晶片設計服務的需求；其他如材料及元件、網通等在AI發展過程中亦都是不可或缺的重點。

另方面，張惟閔也點出，個人消費性電子需求不再下滑，將有助半導體需求走穩。目前超過五成半導體需求來自電腦及智慧手機等通訊用品。經過2022及2023年兩年持續的負成長，預期2024年有機會回到持平，不再拖累半導體需求。下半年復甦強弱仍不確定，但可確定的是，對產業負面影響有望逐漸消除。

就評價面，張惟閔表示，台股目前本益比約18.6倍、本淨比約2.1倍，均約在平均之上一個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要。

總的來說，張惟閔表示，台股基本面有望持續改善，升息已不再是影響股市表現的主要因素；科技產業庫存調整可望完成，應能開啟新的循環；塑化等傳產迎來週期低點，可望走向上升週期。

在關注方向上，張惟閔表示，可聚焦長線趨勢與循環機會。其中，長線的科技趨勢成為驅動產業擴展重要動力來源，可關注如矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等；永續趨勢所帶動的綠能相關機會，亦可關注如電動車相關等。

在循環機會部分，張惟閔表示，需求可望回升的消費性電子機會如筆電及手機等。留意AI筆電是否加速換機需求；另受惠於循環低點或具有評價優勢的標的，可關注如具有低基期題材，或庫存回補題材等利基產業。