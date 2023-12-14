「應該」不升息啦…債券殖利率下跌！ 她曝短期對台灣的兩影響：沒撿到別灰心

FOMC會議中，FED主席鮑威爾（Powell）正式宣佈升息週期「應該」已經結束了。在幾個小時FOMC會議中，根據外媒報導，在Q&A裡，FED明確認為「現在就是升息週期的頂峰」，尤其美國通膨率（CPI）已從高點下降，但失業率並未大幅上升。

不過FED也表示，「維持利率高檔太久」的風險，因此原先預期通膨降到2%開始降息的時間點，仍是接下來尚待觀察的指標。

在FOMC會議後金融市場的表現，女子快速整理一下：兩年期公債殖利率大跌29.3個基點、10年期公債殖利率大跌17.5個基點、美元指數走低0.94%、美股主要指數漲幅都在1%以上，其中那斯達克指數漲1.32%、道瓊漲1.18%、標普500指數漲1.29%。

跟昨天同樣的預測，FOMC委員對明年政策利率中位數預期為4.6%，也就是降息3次（75pb）。決議公布後不僅美股收漲、債券殖利率下跌（也就是債券價格上漲），連帶避險資產黃金、白銀分別漲近2%及3.5%以上。

美國FED談話後，女子覺得短期內對台灣投資人市場的影響：

1.由於會議後美債殖利率滑落，相對等於債券價格上漲，以美國20年以上公債ETF（TLT）來說，收漲2.35%，今天台灣美債市場也普遍樂觀。 還好我前兩天已經撿了一些，不過還沒有撿到的人不用灰心！市場可能提前反映，最近我也還是會考慮看到下跌就入手的。但僅限長天期、流動性佳的美債20年、或投資等級債。那些非投資等級債（俗稱垃圾債）仍有違約風險，一違約就是大跌，在地緣政治仍處緊張的國際環境下，我自己是不考慮的。 2.股票市場短線受惠於幾小時前FED談話，連續在17,000多徘徊的台股也可以多留意，基於分散風險考量，我也是以ETF為主要標的。不選擇最近很夯的「高股息」題材，包括00919、00929等，主要原因仍是之前提過的，現在著重在「資產累積階段」，配息不是好事，尤其拿到的「股息」要納入綜所稅；如果配「資本利得」那算運氣好（不扣稅）、配「收益平準金」很高，簡單來說不課稅，但類似左手換右手。

所以女子跟家人現在的投資術，除了早就解約的定存、儲蓄險 外，再來就是看「幣別」。由於美元走弱，美元兌台幣已不見32，所以「美元資產」會直接拿去投資「長天期美元計價基金」。投資美國債券的話配息不配息都可以，因為債券配息屬於「境外所得」每年有670萬免稅額，除非是大戶，不然一般人應該遇不到稅務問題。

例如：

元大10年以上投資級企業債券基金（美元級別） PGIM保德信美國投資級企業債券基金（美元級別） 元大2至10年投資級企業債券基金（美元級別） 國泰美國優質債券基金（美元級別）

另外如果本身資產是新台幣那擔心匯率走勢，就可以用台幣直接投資債券ETF，同樣考量折溢價因素，我的觀察標的是：

例如：

00720B 元大投資級公司債 00751B 元大AAA至A公司債 00772B 中信高評級公司債 00862B 中信投資級公司債 00725B 國泰投資級公司債

相較於前幾天的觀察標的略微調整，主要是發現流動性跟折溢價問題。另外各家的美債20年幾乎都已經被法人掃光，所以我著眼投資級公司債。

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