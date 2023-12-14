滙豐投信2024年投資展望：亞洲固定收益重現吸引力 亞股相對矚目

步入2024年，滙豐投信認為全球經濟及投資市場將面臨到「利率問題」。滙豐投信說明，自聯準會2022年3月升息以來，全球流動資金大幅減少，儘管各國試圖透過政策壓抑通膨，但卻可能為經濟成長帶來衝擊。

整體而言，市場繼續對經濟軟著陸有所預期，即通膨將在經濟成長不受顯著的影響之下消退。然而，西方經濟體面臨的衰退風險日益上升，加上亞洲部分地區的經濟成長面臨挑戰，均顯示投資人目前應採取防守性投資策略。滙豐投信預期通膨將在2024年持續回落，在2024年底或2025年初，美國通膨可能回落至2%。

滙豐投信強調，在消費及企業利潤強勁的推動下，2023年經濟成長保持穩健，展望2024年，由於勞動市場轉弱、消費儲蓄耗盡及企業利潤不如理想，成長前景看來會較為挑戰。在2024年，亞洲相對將成為亮點，未來一年，亞洲將繼續是全球投資人分散投資的地區，多個重要經濟主題正在醞釀。

滙豐投資管理（HSBC Asset Management )全球首席策略師 Joseph Little 表示：「我們認為現階段投資人有必要採取『防守性成長』思維。這反映出投資市場對整體經濟狀況過度樂觀。我們認為西方經濟衰退的風險上升，通膨將進一步放緩。根據我們的投資觀點，這將是『利率的問題』。」

Joseph Little 強調，企業利潤面對風險，這代表2024年股市投資也必須具備選擇性。滙豐投資管理將聚焦於波動較低的股票策略，例如基礎建設及房地產。與此同時，「債券回歸意味著投資人可在全球固定收益領域找到大好機會，西方債券市場如美國國庫券、英國國債及證券化債券，能夠提供具吸引力的潛在風險調整回報。新興市場方面，印度及墨西哥是較為青睞的債券市場。」

亞洲債券市場在2024年的前景將更為有利，因為全球利率見頂，大部分亞洲經濟體表現良好，中國大陸亦有望受惠於進一步政策支持。儘管大陸房地產市場續為焦點，但多數亞洲債券市場的其他領域均保持高質量發展，且相比西方市場的溢價具吸引力。同時，一些本地貨幣債券市場（例如印度）有望受惠於正面的週期性、長期性及技術因素，預計會帶來強勁且風險關連性低的回報。

滙豐投資管理（HSBC Asset Management )亞洲投資專員主管 Geoffrey Lunt表示：「總體形勢發展持續有利於亞洲地區，這是由於該區域並未經歷美國或歐洲經濟體同等的通膨或利率衝擊，同時享有更好的成長前景。這亦有利於相關政府透過財政及貨幣政策支持其經濟。」

Geoffrey Lunt 指出，亞洲債券的收益率一般高於西方市場，且全球大多數投資人可能對亞洲市場優質且低波動的債券感到意外，尤其是投資級別市場，現在是重新審視亞洲信貸市場的好時機，偏好市場為印度，因當地債券享有高收益率，加上通膨回落，提供較具吸引力的選擇性。

亞洲股市：亞洲市場相對受到矚目

儘管亞洲地區的成長主要由特殊因素及政策取向推動，亞洲股市具備較有利的成長前景，有望繼續成為全球市場的相對亮點。亞洲地區的估值普遍具吸引力，且外國投資人持有水位相對不高，而其盈利回穩可望扮演2024年股票回報的重要動力。

鑑於半導體及科技週期逐漸好轉，台灣及韓國的前景仍然樂觀。另一方面，印度及東協經濟體具有正向發展動力，包括外來直接投資增加、正向的改革前景，以及經濟更加倚重國內市場的趨勢（印度尤為如此），令亞洲和新興市場處於相對有利位置。

滙豐投信投資長韋音如指出，儘管印度估值相對較高，但與五年歷史平均水準相較，印度市場的估值依然合理，因為股票投資人會專注於自下而上的機遇。印度的房地產行業需求保持強勁，負擔能力有所改善，而房地產項目的推出、銷售及規劃均呈現大致理想的狀況。

韋音如強調，印度預料將持續為全球經濟成長最快的市場之一。印度正要進入未來10年的高速成長階段，是極具吸引力的資產類別，印度不斷增加對新經濟的投資，具有結構性成長和多元化產業分布優勢。印度投資市場的火熱可歸功於 3 高題材，也就是經濟規模高、成長率高、殖利率較高的支撐，使投資印度中長線仍受看好。

滙豐投信說明，印度經濟強勁增長持續吸引外資流入，加上企業盈利、油價下跌，以及大量散戶入市，推動全球第五大規模的印度股市持續攀升，市值於近日首度逼近4兆美元，印度股市兩大指數Sensex與Nifty 50均寫下歷史新高。而印度總理莫迪領導的印度人民黨，在最近的關鍵地方選舉中取得勝利，預示政府政策的延續性，為市場消除政治風險，有助維持印度股市的升勢。

事實上，印度已從疫情中強勁復甦，超越其他新興經濟體，成長率在 2023 年領先全球，通膨亦見回落。印度的年輕勞動力，以及印度政府為在全球供應鏈爭取更高佔比的各項措施，正吸引全球科技巨擘到印度生產。未來相關內需議題持續看好，以及政策面持續支持下，投資人不妨在此波「印度黃金時刻」的趨勢與熱潮中布局。

總結而言，全球貨幣及信貸條件快速收緊，讓「利率問題」不容忽視，這為2024 年經濟成長增添了變數，而市場尚未為此作好準備。長遠來看，滙豐投信認為全球正走向「新模式」，通膨及利率將高於 2010 年代，投資人應在這種環境下採取「防守性」投資策略。