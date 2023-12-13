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美國預計降息 明年股市將先蹲後跳

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

通膨逐漸降溫，預計美國於明年五月就會考慮降息，將帶動美股漲勢！淡江財金系榮譽教授林蒼祥13日指出，美國2024年預計會「先蹲後跳」，尤其看好AI概念股、景氣循環類型股。亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌則說，儘管明年經濟有放緩趨勢，但台灣利率尚低，股市仍呈現多頭行情。

台、美股先蹲後跳

林蒼祥說，隨著通膨快速降溫，大宗商品價格下跌，美國之後的問題已經不是要不要降息，而是聯準會什麼時候要降息。他指出，在美國，光房租就佔CPI將近35%，而房租從2023前三季就已經開始下跌，顯見通膨可溫和緩降。

他預測，美股預計會先蹲後跳，預計在2024第一季放緩，確認經濟是否有衰退的狀況，一旦疑慮消退，加上降息效應轉強，美股預計會逐漸走高。林蒼祥也指出，從過去經驗判斷，明年看好美國國債、貴金屬等資產；貨幣則看好瑞郎與如日圓、韓圜等以製造業主導國內產業的亞洲貨幣。

至於台股走勢，林蒼祥認為，年尾出口成長轉正，台幣走強，景氣燈號脫離藍燈等狀況，預計會有一波小成長，然後在總統大選之後，隨著美國股市呈現「先蹲後跳」的局勢。

股市仍有多頭行情

邱志昌也認為，在提高利率的緊縮貨幣政策下，經濟無可避免會出現放緩跡象，投資成本也會隨之增高，也可能會發現許多高價值資產被破壞。然而，他指出，台灣利率尚低，股市仍有多頭行情。

他指出，預計未來利率隨著貨幣政策動態調整，民眾應謹慎投資。邱志昌表示，目前台灣產業發展患有「荷蘭病」（由於出口自然資源，使得貨幣匯率上升，導致工業出口減少、國內製造業衰退的現象），科技股價值偏高；而鋼鐵、化石與塑膠等類股，有低價投資的價值。

針對半導體產業，邱志昌認為，因為AI需求興起，半導體產業的晶片需求趨於平穩，也能逐漸消化庫存。但他也強調，雖然產業庫存接近谷底，但因為總體經濟局勢疲軟，未來市場的半導體需求能否反彈，還有待觀察。

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